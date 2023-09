ChatGPT bekommt direkten Zugriff auf das Internet

Ab sofort ist ChatGPT nicht mehr auf Informationen beschränkt, die bis September 2021 verfügbar waren. OpenAI hat dem Chatbot nämlich nun die Fähigkeit verliehen, das World Wide Web nutzen zu können und somit auf aktuelle Daten zuzugreifen. Dieser lang ersehnte Schritt erweitert deutlich die Wissensbasis des Chatbots. Dennoch gibt es einen kleinen Haken.

OpenAI lässt ChatGPT ins Internet

ChatGPT wurde Anfang dieses Jahres zur am schnellsten wachsenden Verbraucher:innenanwendung in der Geschichte und erreichte im Januar 100 Millionen aktive Nutzer:innen pro Monat. Bislang hatte die Plattform die häufig kritisierte Einschränkung, dass sie nur auf Informationen bis zum Jahr 2021 zugreifen konnte. Um das Problem zu beheben, kündigte ChatGPT im Mai an, dass Microsft Bing in ChatGPT integriert wird, um dem Chatbot Internetzugang zu ermöglichen.

In dieser Woche verkündete OpenAI schließlich die erfreuliche Nachricht, dass ChatGPT-Nutzer:innen nun das World Wide Web durchsuchen können. Diese bahnbrechende Neuerung erweitert die verfügbaren Informationsquellen für den Chatbot in erheblichem Maße. Dadurch ist ChatGPT in der Lage, zeitnah aktuelle Informationen bereitzustellen und seine Antworten mit direkten Verweisen auf die entsprechenden Quellen zu bereichern.

Exklusiv für zahlende Abonnent:innen

Allerdings gibt es eine wesentliche Einschränkung: Die Erweiterung ist ausschließlich für zahlende Abonnent:innen verfügbar. OpenAI schrieb in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X/Twitter das Folgende: „Das Surfen ist ab heute für Plus- und Enterprise-Nutzer:innen verfügbar. Wir werden es bald auf alle Nutzer:innen ausweiten.“

In Anbetracht dieser Beschränkung wird die Erweiterung des Webzugangs für ChatGPT von OpenAI sicherlich diejenigen erfreuen, die von dieser neuen Möglichkeit profitieren können. Die Pläne zur Ausweitung auf alle Nutzer:innen wecken zumindest die Vorfreude auf eine breitere Verfügbarkeit dieses Features in der nahen Zukunft.