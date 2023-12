COP28-Präsident, CEO eines Ölriesen, leugnete Ergebnisse der Klimaforschung

Dass der CEO eines Ölkonzerns den Vorsitz der wichtigsten Weltklimakonferenz bekommt, war schon vor vielen Monaten Gegenstand der Kritik an der COP28, die derzeit in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) stattfindet. Nun kommt eine Story ans Licht, die das Verhältnis von Sultan Ahmed Al Jaber, seines Zeichens aktueller COP28-Präsident, zur Klimaforshcung in ein neues Licht rückt. Denn noch im November, kurz vor dem Start der COP28, war Al Jaber noch mit bemerkenswerten Aussagen auf einem anderen Event zu sehen.

„Es gibt keine Forschung und kein Szenario, das besagt, dass der Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe das Erreichen der 1,5°C-Marke ermöglicht“, sagte Al Jaber war im November bei einem Online-Event laut dem britischen Guardian. Befragt wurde Al Jaber damals von Mary Robinson, die Vorsitzende der Gruppe The Elders (Zusammenschluss von ehemaligen Staatsmännern und -frauen, Friedensaktivist:innen und Menschenrechtler:innen) und ehemalige UN-Sonderbeauftragte für den Klimawandel, während einer Live-Online-Veranstaltung am 21. November. Würde man den kompletten Ausstieg aus fossilen Energien machen, würde das der Entwicklung schaden, man würde „die Welt zurück in die Höhlen“ bringen.

Konkret lief der Dialog zwischen Robinson und Al Jaber folgendermaßen:

Robinson: „We’re in an absolute crisis that is hurting women and children more than anyone … and it’s because we have not yet committed to phasing out fossil fuel. That is the one decision that Cop28 can take and in many ways, because you’re head of Adnoc, you could actually take it with more credibility.“

Al Jaber: „I accepted to come to this meeting to have a sober and mature conversation. I’m not in any way signing up to any discussion that is alarmist. There is no science out there, or no scenario out there, that says that the phase-out of fossil fuel is what’s going to achieve 1.5C.“