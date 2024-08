Data Science Conference DACH 2024: Internationale AI-Konferenz in Wien

Wie entwickelt man verantwortungsvolle Künstliche Intelligenz, die auch in Bezug auf Nachhaltigkeit nicht enttäuscht? Dieser Frage widmet sich die Data Science Conference “DSC DACH 24”, die dieses Jahr vom 11. bis zum 13. September 2024 im Mariott Hotel in Wien stattfinden wird. Aufgepasst: Für die Trending Topics Community gibt es einen Rabattcode, den ihr am Ende des Beitrags findet.

KI-gestützte Nachhaltigkeitsthemen

Die klügsten und schärfsten Köpfe der Unternehmenswelt sollen dabei zusammentreffen, um sich über die neuesten KI-Trends auszutauschen – konkrete Tipps zur praktischen Anwendung inklusive. Drei Tage lang treten mehr als 50 Speaker:innen in drei parallelen Tracks auf und behandeln Themen wie Generative KI, Geschäftsoptimierung mit KI, verantwortungsvolle KI-Entwicklung, Climate Tech, Open Data & AI4Good, KI-Hardware, Daten in der Cloud, Data Engineering, Computational Art, modulare KI und einige weitere.

Einblick ins Programm

Teilnehmer:innen der Konferenz erwarten Sessions und Keynotes zu KI-getriebenen Geschäftsstrategien und Climate Tech Innovationen. In den praxisnahen Workshops wird es Live-Coding-Sitzungen geben und Teilnehmer:innen werden sich mit den neuesten Fortschritten der KI-Technologie befassen.

Unter den Speaker:innen der diesjährigen DSC DACH 24 befinden sich Expert:innen großer internationaler Unternehmen, wie zum Beispiel:

Bernhard Bauer, Senior Regional Vice President @ Siemens Digital Industries CEE

Dietmar Boeckmann, Vorstandsmitglied der BKS Bank

Martin Flechl, Leiter der Abteilung für generative künstliche Intelligenz bei Dynatrace

Rania Wazir, Mitbegründerin & CTO @ leiwand.ai

Mathias Frey, Leiter der Plattformarchitektur @ Erste Group Bank AG

Sean McIntyre, Senior Solutions Architect @ dbt Labs

Zielpublikum der DSC DACH 24

Vor Ort werden sowohl KI-Fachleute, Entscheidungsträger:innen als auch Vertreter:innen von diversen Akademien sein. Das Programm richtet sich gezielt an Personen, die sich für die neuesten Informationen und Technologien rund um KI interessieren. Laut den vier Veranstaltern dem Team hinter der Eventreihe Data Science Conference, Quantargo, SUSTAinista und der Vienna Data Science Group ist die Konferenz Pflicht für alle Datenexpert:innen und Datenverantwortlichen. Betont wird außerdem die exklusive Networking-Opportunity mit den besten Fachleuten der Branche.

Rabattcode für Trending Topics Leser:innen

Bis zum 4. September 2024 besteht die Möglichkeit, sich mit dem Code „trendingtopics20“ ein um 20 Prozent vergünstigtes Ticket zu sichern. Weitere Informationen über die DSC DACH 24 und die Teilnahme gibt es hier.