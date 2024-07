DirndlFit: „Für jede Frau das perfekt sitzende Dirndl“

DirndlFit aus Salzburg entwickelt eine KI-App, die das Trachten-Shopping revolutionieren soll, indem sie Nutzerinnen ermöglicht, die perfekte Dirndl-Passform per Foto zu finden. Die Anwendung der Jungfirma bietet anhand dieser Passformen maßgeschneiderte Empfehlungen. Unser Startup Interviewer hat Patricia Fichter, Gründerin von DirndlFit, zu ihrem Startup befragt.

Kannst du uns dein Startup vorstellen?

Patricia Fichter: Wir finden für jede Frau das perfekt sitzende Dirndl. Wir funktioniert das? Mit unterschiedlichen KI-Tools auf unsere geplanten Plattform und kommendes Jahr auch als App finden wir für jede Frau das perfekt sitzende Dirndl. Die Kundin unterhält sich mit der KI – wie hier auch 😉 – lädt Fotos von sich hoch und unsere AI erkennt anhand des Fotos Kleidergröße, Stil und Farbtyp. Mit dieser Infos matcht unsere KI dann die Kundin mit dem bestsitzenden Dirndl, das es bereits online zu kaufen gibt. Wir sind die digitale Fachverkäuferin. Darüber hinaus streben wir eine Kreislaufwirtschaft an. Das heißt, sollte die Kundin ein nicht gebrauchtes Dirndl zuhause haben, kann sie das für Vorteile und Rabatte beim Kauf eines neuen Exemplars eintauschen.

Wer ist im Gründungsteam?

Ich gründe allein , habe aber ein dreiköpfiges externes IT Team.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup? Wie und warum hast du angefangen?

Weil ich was in der Modewelt verändern möchte. Ich will, dass sich jede Frau sich in ihrem Körper wohlfühlt, unabhängig von Kleidergröße, Alter und Gewicht! Ich war 10 Jahre lang tätig als Mode & Dirndl-Designerin und dadurch, dass ich aus einer Unternehmerfamilie stamme, hatte ich unbewusst wohl immer den Wunsch in mir, selbstständig zu sein, aber eigentlich nicht mit einem Fashion Label, das Kleidung neu produziert,.

Ich habe in meinen Berufsjahren gesehen, wie viel Ressourcen verschwendet werden, bis man eine Kollektion auf den Markt bekommt. Und weil ich auch als Sustainable Stylistin gesehen habe, wie viel ungetragene Kleidungsstücke bei den Frauen im Kleiderschrank liegt! So entstand die Idee 2022 und nun, zwei Jahre später, stehen wir kurz vor der Gründung und der ersten Werbekampagne zur Wiesn 2024.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz?

Einzigartig macht uns der starke Wille an einer Kreislaufwirtschaft sowie die Einbindung von Technologie (KI) mit Stil/Farbberatung und Secondhand. Unsere USP lauten: 1. Eine präzise Passform. Das reduziert Retouren und schafft bei der Kundin ein besseres Körper-Gefühl. Wichtig ist für uns Body Positivity. Wir wollen Kleidungstücke, die sich an die Kundinnen wieder anpassen und nicht andersrum 2. Perfekte Beratung , dadurch kann die Kundin nie wieder falsch einkaufen. 3. Förderung von Secondhand – heißt, wir schaffen unseren eigenen Kreislauf. So kommen unsere Kundinnen immer und immer wieder. Ein Dirndl wird Studien zufolge alle 2,9 Jahre ausgetauscht.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Unseren Chatbot entwickeln wir intern selber. Bei der App mit der Größenerkennung arbeiten wir mit weitern Startups aus Deutschland zusammen.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Wir haben mehrere Zielgruppen, aber insbesondere alle Frauen, die ein Dirndl besitzen und im Alter zwischen 25-50 Jahren sind und überwiegend in Bayern und Österreich leben. Wir erreichen sie über Social Media, aber auch klassisch über Print-Medien und in Zusammenarbeit mit unseren Partnermarken wie Newsletter.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus?

Aktuell finanzieren wir uns selber. Investoren gibt noch keine, wir sind aber immer wieder mit welchen im Gespräch.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären?

Es gibt 2 Geschäftsmodelle bei uns: 1. Durch Provision & Affiliate Marketing und durch den Verkauf der neuen Dirndln. 2. Später der Verkauf der Secondhand-Dirndln.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup?

Ich denke, wir fokussieren uns die kommenden zwei Jahre auf den Dirndl-Markt mit dem Ziel, auch weitere Bekleidungsstücke anzubieten . Sobald die interne Infrastruktur und ein Kundenstamm da sind, wollen wir in weitere Bekleidungsnischen gehen!

Hast du Tipps für andere Gründer:innen?

Ja, tauscht euch mit anderen Startups aus! Welche, die schon dort sind, wo ihr hinwollt! Sucht euch Mentor:innen in eurem Fachbereich und lernt euren Markt und eure Zielgruppe genau kennen. Und seit offen und flexibel. Dann steht ihr euch nicht im Weg 😉

