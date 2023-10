Paydora: Fintech von Claudio Wilhelmer komplett von Dock Financial geschluckt

Der Banking-as-a-Service-Anbieter Paydora Finance, der aus dem gescheiterten Fintech Number X hervorging, gehört nun komplett dem Fintech-Unternehmen Dock Financial. Wie berichtet, gehörte die Mehrheit von Paydora bereits Dock Financial von Fintech-Unternehmer Marko Wenthin, der zuvor durch seine Rollen als Mitgründer von Solaris und als CEO der Business-Bank Penta bekannt wurde.

Durch die Komplettübernahme gehen die Anteile der Paydora-Mitgründer Christofer Trowe, Claudio Wilhelmer und Matthias Seiderer komplett an Dock Financial, und sie erhalten Management-Positionen bei Dock Financial. Damit dürfte es wohl kein großer Deal gewesen sein, sondern eher so genanntes Acqui-hiring – also die Übernahme einer Firma vor allem wegen des Teams, das fortan für den Käufer arbeitet. Da Dock Financial bereits Mehrheitseigentümer von Paydora war, hat seine eine Komplettübernahme bereits abgezeichnet.

Dock Financial bietet seinen B2B-Kunden eine Banking-as-a-Service-Plattform an, mit der man schnell Bankkonto, Karte und Zahlungssysteme per Schnittstelle in seine eigenen Services einbauen kann. Aktuell agiert Dock Financial aus Luxemburg, München und Vilnius und überlegt nun auch, sich eine Banklizenz zu besorgen. Paydora wurde an Bord geholt, um die Frontend-Entwicklung voranzutreiben. Das Paydora-Team war bereits mit Projekten für Booking.com und den Handelskonzern Metro beschäftigt.

Durch die Komplettübernahme wird der Österreicher Claudio Wilhelmer nun zum Chief Commercial Officer bei Dock Financial, Matthias Seiderer wird zum Chief Information Manager, und Christofer Trowe bekommt ebenfalls einen Management-Posten. Durch die Übernahme und die Überlegungen, eine Banklizenz zu holen, kommt Dock Financial dem Fintech-Unicorn Solaris, das Wenthin gründete, immer mehr ins Gehege. Solaris zählt etwa Samsung, Tomorrow oder Coinbase zu seinen Kunden.