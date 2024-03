„Don’t call it Deo“: Salzburger Startup bringt Antitranspirant Fluid in dm-Sortiment

Das Salzburger Startup „Don’t call it Deo“ hat sich dem Kampf gegen übermäßiges Schwitzen verschrieben. Das 2023 gegründete Jungunternehmen hat nun einen wichtigen Meilenstein erreicht. Denn sein Antitranspirant Fluid ist ab sofort im stationären Handel bei dm Drogerie Markt GmbH in Österreich erhältlich. Mit dem Produkt sollen Kund:innen die Möglichkeit haben, effektiv Geruchs- und Schweißbildung in den Achseln zu stoppen.

Don’t call it Deo will breitere Zielgruppe erreichen

Das Produkt richtet sich an alle Menschen, die Geruch und Schweiß als belastend empfinden, insbesondere im Sommer. Entwickelt hat Don’t call it Deo das Fluid über einen Zeitraum von 2,5 Jahren. Gründer des Startups ist der ehemalige Diplom-Gesundheits- und Krankenpfleger Stefan Steiner, der selbst unter diesem Problem leidet. Bislang hat die Jungfirma ihr Produkt über den eigenen Onlineshop und auf Amazon vertrieben. Nun ist es auch im stationären Handel angekommen.

Das Fluid ist laut Don’t call it Deo klinisch und dermatologisch getestet und wird von renommierten Dermatologen bei übermäßigem Schwitzen empfohlen. Es erhielt das begehrte 5-Sterne-Premium Siegel des führenden dermatologischen Instituts Dermatest in Deutschland. Mit dem Angebot bei dm will das Jungunternehmen eine breitere Zielgruppe erreichen. Das Antitranspirant Fluid ist nun in 236 dm-Filialen österreichweit sowie im dm-Onlineshop erhältlich.

Antitranspirant Fluid stoppt Geruchs- und Schweißbildung

Das Unternehmen hat bereits namhafte Investoren an Bord, darunter die ARIANE IX AG aus Deutschland und einen ehemaligen Geschäftsführer eines globalen Medizinunternehmens. Zusätzlich ist das Salzburger Anti-Schweiß-Startup Teil der neuen Raiffeisen Startup Initiative und hat seine Büroräumlichkeiten im neu erbauten Techno Z in Puch/Urstein. Die Produktion des Antitranspirant Fluids erfolge unter strengen Qualitätskontrollen in Deutschland.

Die Anwendung des Fluids ist einfach: Ein Tropfen wird drei bis vier Tage unmittelbar vor dem Schlafengehen angewendet und stoppt Geruchs- und Schweißbildung. Die Wirkung soll mehrere Tage anhalten, ein Fläschchen soll für bis zu 8 Monate reichen. Der Preis bei dm beträgt 27,90 Euro. „Übermäßiges Schwitzen ist ein gesellschaftliches Tabuthema und deshalb sehen wir den Eintritt in den stationären Handel als eine fantastische Möglichkeit, Menschen zu unterstützen, sich wohl und selbstbewusst zu fühlen“, sagt Steiner, der Gründer von Don’t call it Deo.