Droppers: Wiener Startup optimiert die Aufnahme von Wirkstoffen

Das Wiener Startup Droppers will seinen Kund:innen mit speziellen Tropfen wichtige Wirkstoffe bieten, die der menschliche Körper wesentlich besser aufnehmen kann als bei Pulvern und Kapseln. Unter anderem enthalten die Tropfen Wirkstoffe wie Kurkuma und Vitamin C. Jürgen Eckstein, Founder & CEO von Droppers, hat sich mit unserem Startup Interviewer unterhalten.

Kannst du uns dein Startup vorstellen? Was macht ihr genau, welches Problem wollt ihr lösen?

Jürgen Eckstein: Droppers ist ein Longevity-Startup im Bereich funktionale Gesundheit, besser gesagt an der Schnittstelle von Biotechnologie und funktionaler Gesundheitsinnovation.

Droppers ist per Definition ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel in Tropfenform – trotzdem ist es kein klassisches NEM, weil wir nicht Nährstoffe ergänzen, sondern rein auf Wirkung gehen.

Unser Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit aktiv und eigenverantwortlich zu erhalten. Die eingesetzte Mikroverkapselungstechnologie stammt aus der Biotech-Forschung und sorgt dafür, dass über 90 % der Wirkstoffe wie Kurkuma, Vitamin C, Q10 oder Weihrauch vom Körper tatsächlich aufgenommen werden, dass sie dort ankommen, wo sie ihre Wirkung entfalten können, nämlich in unseren Zellen. Die Aufnahmefähigkeit von Nährstoffen nennt man auch Bioverfügbarkeit, in unserem Fall wissenschaftlich erwiesene 90%+.

Das Problem: Herkömmliche Supplements wirken oft nur auf dem Etikett – der Großteil kann vom Körper nicht aufgenommen werden (geringe Bioverfügbarkeit). Kurkuma zum Beispiel hat als Pulver eine Bioverfügbarkeit von weniger als 1%, somit geht die Kapsel mehr oder weniger unten wieder so raus, wie sie oben reingekommen ist.

Wer ist im Gründungsteam?

Neben mir sind Philipp Klar und Michael Zagorski im Team.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup? Wie und warum hast du angefangen?

Ich bin vor zwei Jahren mit der Technologie in Kontakt gekommen, fand das extrem spannend und habe begonnen, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Parallel habe ich bei mir einen Selbstversuch gestartet, und war nun seit zwei Jahren keinen einzigen Tag mehr krank, nicht mal mehr verkühlt. Dabei hatte meine Freundin eine Grippe, die so stark war, dass sie zwei Tage ins Krankenhaus musste, und im Jahr darauf eine Lungenentzündung – und ich hatte nichts. Daneben habe ich noch einen 13-jährigen Sohn, der alles aus der Schule heimschleppt.

Am Ende war der Grund für die Gründung, dass ich von der Technologie und dem Produkt absolut überzeugt war und mein Antrieb war, dass die Menschen, die mir wichtig sind, auch Zugang dazu haben – und wenn noch ein paar mehr, umso besser. Denn meiner Meinung nach ist Gesundheit das größte Gut, das wir haben, und in unserem Kulturkreis ist dieses Thema noch nicht wirklich mit Selbstverantwortung und Prävention verknüpft, dabei haben wir selbst so viel in der Hand. Daher ist es auch ein Longevity Produkt. Am Ende liegt in dem Bereich ja auch viel Potenzial für Unternehmen, die Krankenstände zu reduzieren, und fittere, gesündere und energiegeladenere Mitarbeiter:innen zu haben.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz? Was macht euch einzigartig, was ist die USP?

Dass in unserem Fall wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass die Bioverfügbarkeit höher als 90% liegt. Viele andere werben mit einer „hohen Bioverfügbarkeit“, aber um nur ein Beispiel zu nennen: Wie schon erwähnt hat Kurkuma in Pulverform eine Bioverfügbarkeit von weniger als 1%, es kann vom Körper quasi nicht aufgenommen werden, kann somit auch im Blut nicht nachgewiesen werden. Und wenn ich hier eine Bioverfügbarkeit von 2% schaffe, ist es auch schon hoch im Vergleich zu 1%. Mit unserer Technologie haben wir somit eine 264-fach höhere Aufnahme von Kurkuma, unser mizelliertes Vitamin C ist 75-mal wirksamer als freies Vitamin C, wissenschaftlich nachgewiesen.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Wir arbeiten mit einem Biotech-Unternehmen in der Schweiz, das die Technologie entwickelt hat, und haben mit ihnen gemeinsam unser Produkt entwickelt.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Gesundheitsbewusste Menschen, die ein aktives Leben führen wollen, ihre Gesundheit eigenverantwortlich in die Hand nehmen und Ernährung als Teil ihrer Lebenseinstellung betrachten. Daher fällt unser Produkt auch in die Kategorie Longevity – diese hat das Ziel, die Gesundheitsspanne so gut wie möglich der Lebensspanne anzunähern. Quasi für alle, die nicht drinnen alt werden, sondern draußen jung bleiben wollen.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Ja, es gibt schon Investoren, die M&M Tech-Invest GmbH (Martin Egger) sind mit 7% beteiligt. Daneben gibt es noch drei Unterbeteiligungen.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären? Wie generiert dein Startup Einnahmen?

Der Vertrieb erfolgt primär digital über einen eigenen Online-Shop sowie gezielte Performance-Marketing-Kampagnen auf Social Media (Meta, Google, LinkedIn). Darüber hinaus testen wir gerade Partnerschaften mit Ärzt:innen und Therapeut:innen, sprechen auch mit Apotheken, Yoga- und Fitness-Studios.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup? Habt ihr spezifische Ziele für die Zukunft?

Das erste Ziel ist jetzt Proof of Product und Proof of Market.

Hast du Tipps für andere Gründer:innen?

Von Anfang an versuchen, mit einem kleinen, feinen Team zu arbeiten. Ideen gibt es viele, am Ende ist es aber entscheidend, ob man auch in der Lage ist die Idee auf den Boden zu bringen. Und dazu braucht es gute Leute.

