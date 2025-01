Eingesperrter Passagier: Waymo-Taxi fährt pausenlos im Kreis

Autonome Taxis stellen ein innovatives wie erfolgreiches Geschäftsmodell dar, was die Alphabet-Tochter Waymo eindrucksvoll beweist. Die hochmoderne Technologie kann allerdings tückisch werden. Das musste Tech-Unternehmer Mike Johns auf dem Weg zum Flughafen am eigenen Leib erfahren. In Scottsdale, Arizona stieg er in ein Waymo-Taxi, das begann, auf einem Parkplatz immer wieder im Kreis zu fahren.

Der Passagier war machtlos und im Taxi gefangen. Daraufhin hielt er die kuriose Szene als Video fest und postete sie auf LinkedIn.

Im Gespräch mit CNN schilderte Mike Johns die Situation: „Es ging in die erste, zweite Schleife. Was passier hier? Ich fühlte mich, als würde man mir einen Streich spielen.“ Nach kurzer Zeit erlebte er Schwindelgefühle, weil das Auto einen relativ kleinen Bereich umrundete. Insgesamt fuhr das autonome Fahrzeug laut Johns achtmal im Kreis.

Wie der Passagier berichtet, wurde der Kundendienst von Waymo selbst aktiv. Die Mitarbeitenden erhielten eine Fehlermeldung und kontaktierten Johns. Sie konnten das Auto zunächst nicht extern stoppen oder umleiten. Das von Waymo als „Routing-Problem“ umschriebene Dilemma wurde jedoch zeitnah aufgelöst. Waymo brachte das Taxi wieder unter Kontrolle. Der Robotaxi-Nutzer erreichte sein Ziel rechtzeitig, um seinen Flug antreten zu können. Waymo räumte eine fünfminütige Verspätung ein.

Mike Johns gibt sich versöhnlich. Im Interview erklärt er, Waymo weiterhin nutzen zu wollen, da er ansonsten keine schlechten Erfahrungen mit dem Dienstleister gemacht habe.

Probleme bei Waymo häufen sich

Ähnliche Zwischenfälle mit den autonomen Taxis der Google-Schwester gab es allerdings bereits zuvor. Ein Video vom Dezember 2024 zeigt ein Auto der Waymo-Flotte, wie es pausenlos durch einen Kreisverkehr fährt. Laut einem Unternehmenssprecher befand sich in diesem Fall jedoch keine Person an Bord.

Waymo zählt zu den sechs wertvollsten Tech-Unicorns und will sein Konzept dieses Jahr erstmals außerhalb der USA testen. Eine autonome Fahrzeugflotte in Tokio steht kurz bevor.