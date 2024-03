Elena Fast: Mit 17 eine der jüngsten Gründerinnen Österreichs

Elena Fast ist 17 Jahre jung und hat schon Gründungserfahrung. Sie zählt zu den jüngsten Unternehmerinnen Österreichs – und das obwohl sie nebenbei noch zur Schule – nämlich in die HTBLA Wels geht. Eines ihrer Projekte ist der „AI Tracer” und beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit künstlicher Intelligenz. Aber damit noch nicht genug. Mit dem 5AM Club betreibt sie ein Netzwerk zum Austausch in der Business-Welt und dann gibt es da noch „Seratano”, eine Kreativagentur, mit Fokus auf Branding und Startup Marketing, mit der sie sich erst vor einigen Monaten selbstständig gemacht hat.

Inhalt:

liebstes Social Network

Ihr „Warum“

Bedeutung Weltfrauentag

Frauen als Führungskraft

Rückgang Female Founders in Österreich

Accelerator: Gründerprogramm der Startrampe in Linz

5AM Club: Mitglieder und Geschäftsmodell

Kreativagentur Seratono

Personal Branding und mutiges Marketing

KI-Startup AI Tracer bzw. Market Whisper als Marktforschungstool

Unternehmensformen

Vorteile: legales Gründungsalter ab 16



