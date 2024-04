Wiener AI-Startup enliteAI angelt sich Mapping-Spezialisten TomTom als Partner

Dem Wiener AI-Startup enliteAI mit der Tochtermarke Detekt für AI-getriebene Geodaten ist ein fetter Deal in Amsterdam gelungen. Denn dort hat Clemens Wasners Truppe den Digital-Karten-Spezialist TomTom, den man früher vor allem für seine Navigationsgeräte kannte, als neuen Partner gewonnen. Gemeinsam geht es nun darum, Städten, Gemeinden und Kommunen Streetview-ähnliche Daten anbieten zu können.

Denn TomTom sammelt jedes Jahr Daten über mehr als eine Million Kilometer, die bisher nur für den internen Gebrauch genutzt wurden. Doch gemeinsam mit Detekt ist es nun möglich, diese Bilddaten AI-gestützt hinsichtlich Straßenschäden, Parkplatzsituation, Verkehrsschildern, Bodenmarkierungen oder Grünflächen auszuwerten. Bisher hätte man bei TomTom die Daten händisch auswerten müssen, aber mit Hilfe der Detekt-Technologie geht das nun automatisiert und insofern viel günstiger.

„Sind einzige Hardware-agnostische Lösung“

„TomTom hat sich nach einem Partner umgesehen, der das auswerten kann, und uns gefunden, da wir die einzige Hardware-agnostische Lösung am Markt sind“, sagt Wasner zu Trending Topics. Während enliteAI/Detekt die technische Umsetzung der Datenanalyse leistet, kann TomTom mit einem global tätigen Vertriebsnetz punkten. Für Städte etwa soll das kommende Angebot Kosten senken können. Üblicherweise werden Straßen von Teams befahren, um dann Schäden etwa. aufwendig auszuwerten.

TomTom kann neue Geschäftsmodelle sicherlich gut gebrauchen. Die einstige Größe bei Navis für Autos musste sich in den letzten Jahren durch die rasante Verbreitung von Smartphones und Auto-Navigations-Software von Apple (CarPlay) und Google (Android Auto) neu orientieren. Neben Google (Maps) und Here ist TomTom der dritte große Anbieter von Location-Daten und setzt aktuell viel auf seine TomTom Orbis Maps, die Apple und Google mit 3D-Darstellungen nacheifern, sich aber stark auf den B2B-Bereich ausrichten. An der Börse ist TomTom ein Schatten seiner selbst, der Kurs liegt aktuell etwa 72 Prozent unter dem Allzeithoch im Jahr 2018.

enliteAI ist eines mehrerer österreichischer Startups, die vom aktuellen AI-Boom profitieren. Wie berichtet, konnte Wasners Team Ende 2023 2 Millionen Euro bei Speedinvest und Breeze Invest raisen. Neben Detekt hat enliteAI noch eine AI-Lösung für Stromnetze, die ebenfalls als eigenständiges Produkt aufgestellt werden soll.