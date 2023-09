Künstliche Intelligenz ist dieser Tage in aller Munde, nicht zuletzt dank der bahnbrechenden neuen Tools wie ChatGPT oder Midjourney, die völlig neue Möglichkeiten eröffnet haben. Eine Vielzahl an unterschiedlichen Bereichen wird bereits jetzt und in naher Zukunft durch die massiven Innovationen bei KI beeinflusst und vorangetrieben. Deshalb müssen sich Player aus den entsprechenden Branchen mit den neuesten Anwendungen und ihrer möglichen Nutzung auseinandersetzen.

Genau diese Möglichkeit bietet das Event „Expedition KI 2.0 – Flugplan für Künstliche Intelligenz in der Praxis„, das am 03. und 04. Oktober 2023 im innovativen AirportCity Space am Flughafen Schwechat stattfindet. Anmeldungen zu der Veranstaltung sind bis dahin hier möglich.

Event soll inspirieren und KI-Mythen entlarven

Bei Expedition KI 2.0 versammelt der AirportCity Space Entscheidungsträger:innen aus Corporates, Innovationsleiter:innen, KMUs, Startups, Dienstleister und Forschungseinrichtungen und vernetzt sie mit KI-Lösungsanbietern und Vertreter:innen der KI-Community. Das zweitägige, physische Event hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich intensiv mit bereits umgesetzten und zukünftigen KI-Anwendungsfällen aus unterschiedlichen Branchen auseinander zu setzen. Gleichzeitig werden die anwesenden Expert:innen gängige Mythen über KI entlarven.

Neben spannenden Key Notes, Pitches und Workshops sind die Teilnehmer:innen dazu eingeladen, sich via Matchmaking mit Interessierten, Anbietern und Studierenden zu vernetzen und sich über gemeinsame KI-Projekte auszutauschen. Eine internationale Komponente hat das Event auch: Die Schweiz wird als Partnerland der Expedition KI 2.0 fungieren. Unternehmen, Universitäten und zahlreiche Teilnehmer:innen aus der Schweiz werden vor Ort sein und somit einen bilateralen Austausch zwischen beiden Ländern ermöglichen.

Alle KI-Fans sind willkommen

Die Veranstaltung richtet sich an alle KI-Interessierten. Unternehmen, die bei der Implementierung von KI am Anfang stehen oder bereits erste Erfahrungen gesammelt haben und Neues dazulernen bzw. Erfahrungen austauschen möchten, können besonders von der Expertise der anwesenden Branchenplayer profitieren. Ebenfalls willkommen sind KI-Lösungsanbieter, die ihre Lösungen präsentieren wollen, sowie alle Expert:innen und Forschenden auf dem Gebiet der KI.

Durch das zweitägige Event führt die Teilnehmenden wie schon im Vorjahr die österreichische Moderatorin Sasa Schwarzjirg. Unterstützt wird sie dabei von Andy Fitze von Swiss Cognitive. Verschiedene KI-Anwendungen werden bei der „AI Pitching Session“, veranstaltet durch den Eventpartner Austria Wirtschaftsservice (aws) eine Bühne erhalten. Dazu gehört unter anderem auch Newsrooms.AI von Trending Topics. Das redaktionelle AI-Werkzeug wird am 3. Oktober beim großen Pitch zu sehen sein.

Interessierte müssen jetzt zuschlagen, um sich noch Karten für das KI-Event zu sichern. Der Preis für ein Ticket beträgt 549 Euro. Alle weiteren Infos sowie die Möglichkeit, sich für das Event anzumelden, finden sich hier. Die schnellsten 3 Leser:innen können sich mit diesem Code jeweils ein gratis Ticket sichern: TrendingTopics_EXKI20