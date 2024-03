Eyyes: NÖ-AI-Firma von deutscher Vector Informatik mehrheitlich übernommen

Maschinen sehen lassen – das ist kurz und knapp die Unternehmensmission der Eyyes GmbH, die 2016 in Krems an der Donau gegründet wurde. Etwa neun Jahre später hat das auf AI-Systeme spezialisierte Unternehmen von Gründer und Geschäftsführer Johannes Traxler einen neuen Mehrheitseigentümer. Denn der Stuttgarter Software-Spezialist Vector Informatik übernimmt die Mehrheit der Unternehmensanteile an der Eyyes GmbH.

Eyyes entwickelt Warnsysteme mit patentierter Technologie für Frontkollision, Anfahr- Rückfahr-, Auffahr- und Abbiegewarnung als Assistenzsysteme. Diese Produkte werden in Straßenbahnen, in Nutzfahrzeugen und Baumaschinen und im Verkehr eingesetzt. Der deutsche Käufer hat selbst zahlreiche Kund:innen in der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport-, Medizin- und Steuerungstechnik und erwartet sich „große Synergien im technologischen Umfeld“.

Partner für Großprojekte

„Diese strategische Partnerschaft mit Vector als neuen Mehrheitseigentümer stellt sicher, dass wir für Groß- und Serienprojekte mit OEMs und Tier-1s als zukunftsfähiger Partner wahrgenommen werden und unseren Wachstumspfad erfolgreich fortsetzen können.“, so Gründer Traxler. Die kleine österreichische Firma mit 28 Mitarbeiter:innen im Inland sowie in Deutschland wird damit Teil eines großen Software-Unternehmens, das 4.000 Mitarbeiter:innen an 33 Standorten beschäftigt.

Vector Informatik bietet zahlreiche unterschiedliche Software-Lösungen an, etwa in den Bereichen E-Ladestationen oder automatisiertes Fahren. Thema sind auch auch das Anonymisieren von Personen und Kennzeichen anderer Fahrzeuge beim Scannen der Umgebung von Autos. Das wird auch für Eyyes eine Rolle spielen; denn die Niederösterreicher haben zahlreiche Lösungen, bei denen die Straße zur Analyse von Passanten und anderen Fahrzeugen gescannt wird.