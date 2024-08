Fifteen Seconds meldet sich nach Festival-Ende zurück – mit Micro-Learning

Der Schock für die Szene war groß, als das Fifteen-Seconds-Festival in Graz diesen Juni kurzerhand abgesagt wurde und die Firma dahinter mit Millionenschulden geschlossen wurde. Doch die Marke Fifteen Seconds wird weiterbestehen bzw. hat heute, Donnerstag, wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. Sie steht jetzt für eine Micro-Learning-Plattform, die schon zuvor ergänzend zu der Grazer Konferenz hochgezogen wurde.

„Nach einem Jahrzehnt, in dem wir Europas neugierige Geister inspiriert haben, mussten wir einen Rückschlag hinnehmen und die Festivalausgabe 2024 absagen. Anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, haben wir uns entschieden, aufzustehen und uns neu zu erfinden“, heißt es in einer Aussendung, die die Online-Kurse, die man ab 149 Euro pro Jahr buchen kann, bewirbt.

Lern-Häppchen fürs persönliche Wachstum

Die Lern-Plattform bringt internationale Expert:innen wie Scott Morrison (Ex-CMO Bzw. Commercial Director bei Levi’s, Activision und Diesel), Kei Shimada (Ex-Dentsu, Ex-IBM) oder Katie Stoddart (CEO The Focus Bee) vor die Kamera. Von ihnen soll man in etwa einstündigen Sessions, die häppchenweise in 10-minütige Kapitel aufgeteilt sind, allerlei Dinge über Management, Resilienz, Optimismus im Business und Co lernen. Generell geht es um die Bereiche „Personal Growth“, „Workplace Learning & Development” bzw. „Educational Services”.

Hinter der Micro-Learning-Plattform steht die Fifteen Seconds Ventures GmbH, die wiederum eine Schwesterfirma jenes Unternehmens ist, das das Grazer Festival betrieben hat. Über dieser steht die Mutterfirma Fifteen Seconds United GmbH, die mit großer Mehrheit wiederum der tenbynd GmbH von Stefan Stücklschweiger und Thiemo Gillissen gehört – also die beiden Gründer, die früher stets das Festival eröffneten und leiteten. Stücklschweiger ist auch weiterhin ÖVP Gemeinderatsclub-Mitglied in Graz.