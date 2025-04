First Momentum Ventures schließt 35-Millionen-Euro Fonds für Deep-Tech-Startups

Der deutsche Venture Capital Investor First Momentum Ventures hat den erfolgreichen Abschluss seines zweiten Fonds bekannt gegeben. Mit einem Volumen von 35 Millionen Euro übertrifft der neue Fonds das ursprüngliche Ziel. Außerdem ist der neue Fonds fast zehnmal so groß wie der letzte. Der von Ingenieur:innen und Wissenschaftler:innen geführte Fonds konzentriert sich auf Investitionen in den Bereichen New Industrials, Energy sowie Compute & AI.

First Momentum unterstützt in der Frühphase

„Die meisten VCs warten auf Traktion. Wir investieren, wenn es nur einen Funken im Labor gibt“, sagt Sebastian Böhmer, Founding Partner bei First Momentum. „Weil wir dieselbe Sprache sprechen, sehen wir Potenziale, die andere übersehen – und helfen, daraus Unternehmen zu formen.“

Die Entwicklung spiegelt einen größeren Trend wider: Mittlerweile fließen laut First Momentum 44 Prozent aller Tech-Investitionen in DeepTech-Unternehmen – ein deutlicher Anstieg von den 26 Prozent im Jahr 2019. First Momentum positioniert sich dabei als Pionier, der technische Gründer:innen bereits in der Pre-Seed-Phase unterstützt, lange bevor traditionelle Investoren aktiv werden.

Investments von bis zu einer Million Euro

Das Besondere am Ansatz des VC Investors ist das paneuropäische Scout-Netzwerk mit über 100 aktiven Mitgliedern in Universitäten, Laboren und Tech-Hubs. Diese Struktur soll nicht nur frühzeitiges Erkennen vielversprechender Projekte ermöglichen, sondern auch direkte technische Expertise und Vernetzung.

Zur Unterstützung technischer Gründer:innen hat First Momentum mehrere spezialisierte Programme entwickelt, darunter das Deep Tech Hardware Napkin Framework, den Spinoff Summit und ein PhD Fellowship Programm. Diese Initiativen sollen Wissenschaftler:innen und Ingenieur:innen beim Übergang von der Forschung zum erfolgreichen Startup helfen.

Das Investment-Team des VC Investors bringt eigene Erfahrungen von renommierten Institutionen wie MIT, KIT, Max Planck und ETH mit. Diese technische Kompetenz soll eine fundierte Bewertung komplexer Technologien und praktische Unterstützung bei der Produktentwicklung möglich machen.

First Momentum ist im Jahr 2018 an den Start gegangen. In den letzten sieben Jahren hatsich der VC Investor an fast 50 Unternehmen beteiligt. Mit dem neuen Fonds tätigt der VC-Investor Initialinvestments zwischen 200.000 Euro und einer Million Euro.