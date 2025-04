Shape Capital Partners: Neuer Wachstums-Fonds für Scale-ups in Arbeit

Drei bestens bekannte Gesichter der österreichischen Investoren-Branche machen jetzt gemeinsame Sache: Am Dienstag ist publik geworden, dass Andreas Nemeth, Georg Ioannidis und Ralf Kunzmann gemeinsam Shape Capital Partners gestartet haben. Künftig soll es um die Finanzierung von Scale-ups in der Wachstumsphase in ganz Europa gehen.

„Nach 8 spannenden Jahren bei Uniqa Ventures freue ich mich, den Start einer neuen Marke bekannt geben zu können: Shape Capital Partners. Wir sind ein unabhängiger, aufstrebender Wachstumsfondsmanager, der sich auf europäische Tech-Scale-ups in der Wachstumsphase konzentriert“, so Andreas Nemeth, der bis vor kurzem noch gemeinsam mit Georg Ioannidis den Corporate VC Uniqa Ventures leitete, in einer Mitteilung.

„Gemeinsam mit meinem Team und meinen geschätzten Managing Partner-Kollegen Georg Ioannidis und Ralf Kunzmann freuen wir uns auf diese aufregende Reise und die vor uns liegenden Möglichkeiten“, heißt es weiter. Übrigens ist auch Lukas Steindl als Investment-Manager mit von der Partie, er war früher auch bei Uniqa Ventures tätig, außerdem wechselten auch Bori Fozy, Camilla Steinhart, Albert Mikushnica und Christoffer Dejaco von Uniqa zu Shape Capital.

Wie mehrmals berichtet, gibt es in Österreich, aber auch generell in Europa eine Finanzierungslücke für Wachstumsunternehmen. Am Markt der VCs gibt es zahlreiche Bestrebungen, diese Lücke zu schließen.

Unabhängiger Wachstumsfonds in Arbeit

Wie berichtet, ist der 2016 gestartete CVC Uniqa Ventures vom Markt genommen worden, die Beteiligungen von Uniqa Ventures wurden in eine andere Tochterfirma der Versicherung, nämlich die Uniqa Capital Markets, verlagert. Der CVC investierte über die Jahre in 58 Startups und 5 Unicorns und verzeichnete 13 Exits.

Nun bringen Nemeth und Ioannidis ihr Know-how in Shape Capital Partners ein – und sie haben dafür einen weiteren Bekannten der Branche als Partner gewonnen. Ralf Kunzmann startete im Oktober 2021 als Geschäftsführer der Erste Private Capital und war davor acht Jahre lang Geschäftsführer der Investments-Fonds der Austria Wirtschaftsservice (aws).

„Gemeinsam haben wir in mehr als 100 Unternehmen investiert, darunter sechs Unicorns (Bitpanda,wayflyer, Tide, Moove, TravelPerk, Themis, Anm.), hatten mehr als 30 erfolgreiche Exits und erzielten zweistellige Renditen für unsere Investoren“, so Nemeth gegenüber Trending Topics. „Wir arbeiten mit Shape an einem Wachstumsfonds-Projekt, aber es ist noch zu früh, um Details zu besprechen.“ Betont wird, dass man einen unabhängigen Wachstumskapital-Manager baue – somit ist der kommende Fonds weder direkt der Uniqa noch der Erste Group zuzurechnen.