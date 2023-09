GoGreen! 2023: Trending Topics launcht zweite Ausgabe des Nachhaltigkeits-Magazins

Die zweite Ausgabe unseres Nachhaltigkeits-Magazins GoGreen! ist da. Auf 76 Seiten sprechen wir mit Expert:innen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Industrie und fragen nach, wie wir die Klimaziele vielleicht doch noch schaffen können. Das Magazin ist auf Umweltpapier gedruckt und Co2-bereinigt. Hier stecken nicht nur grüne Inhalte drin, das Magazin selbst ist damit auch grün.

„Am Ende seiner Lebenszeit sollte dieses Druckwerk CO2-neutral sein, im besten Fall noch Kohlenstoffausgleichend wirken. Was wir gemacht haben, ist einerseits holzfreies, PEFC-zertifiziertes Offset-Papier zu verwenden und mit ClimateWorks für einen Ausgleich zu sorgen. Für das CO2, das beim Transport entsteht, zahlen wir darüber hinaus einen zusätzlichen Ausgleich“, erklärt Chefredakteur Oliver Janko.

Breite Themenwahl

Warum ist es so wichtig, weiterhin für eine klimagerechte Zukunft zu demonstrieren? Wie kann ich heute nachhaltig bauen – und was braucht es, um ganze Städte in ein „Ecotopia“ zu verwandeln? Was muss auf EU-Ebene passieren und was kann jede:r Einzelne dazu beitragen? Wie sieht der Akku von morgen aus? Welche Rolle spielt Wasser in einer immer heißeren Welt? Und brauchen wir wirklich Fast Fashion? Diesen und weiteren Fragen gehen wir gemeinsam mit zahlreichen Expert:innen auf den Grund.

ClimateTech-Trends

EU

Zivilgesellschaft

Wasser

Kreislaufwirtschaft

Energie & PV

Vegane Fleischalternativen

Die Suche nach dem Wunder-Akku

Nachhaltiges Bauen

Die Stadt der Zukunft – Aufbruch nach Ecotopia

Artenschutz & Biodiversität

Fast Fashion

Im Interview

Reinhard Steurer, Professor für Klimaschutzpolitik an der Universität für Bodenkultur

Nathalie Tocci, Honorarprofessorin an der Universität Tübingen und Direktorin des Istituto Affari Internazionali

Peter Windischhofer, CEO refurbed

Hansi Hansmann und Lisa Pallweber, Hans(wo)men Group

Dr. Susanne Götze, Journalistin und Autorin

Philipp Schröder, CEO 1Komma5°

Gogreen! wieder mit KI-Gestaltung

Für die Gestaltung haben wir uns virtuelle Hilfe geholt: Einige Seiten des Magazins wurden von insgesamt drei verschiedenen KI-Modellen bebildert. Auch das Cover entstand auf diese Weise. Der Report wird Anfang Oktober an Abonnent:innen unseres Vertriebspartners DerStandard verschickt, liegt in ausgewählten Startup-Spaces in Wien auf und steht auch als digitaler Download als PDF kostenlos zur Verfügung.

Bedanken möchten wir uns zuletzt bei unseren Partnern und Sponsoren: Wien Energie, CRIF, Wiener Städtische, Amic Energy, EY, Stadt Wien, Verbund, Greiner & Deloitte. Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre!