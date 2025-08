Google reagiert auf KI-Kritik: „Senden weiterhin täglich Milliarden von Klicks“

Weniger Klicks auf die eigene Webseite, weil Google die User durch KI-Zusammenfassungen auf den eigenen Webseiten behält: Wie berichtet, gibt es mehrere Analysen, die aussagen, dass Webseiten seit der Einführung von AI Overviews in der Google-Suche zu Traffic-Verlusten von 70 Prozent (oder sogar mehr) führen können.

Jetzt reagiert Google auf Bedenken, dass KI-Funktionen in der Suchmaschine den Datenverkehr zu Webseiten reduzieren könnten. Liz Reid, Vizepräsidentin und Leiterin von Google Search, erklärt in einem Blogbeitrag, dass „KI das bedeutendste Upgrade der Google-Sucherfahrung aller Zeiten vorantreibt“. Nutzer stellen demnach mehr und komplexere Fragen als zuvor, was zu neuen Suchmustern führt.

Stabile Verkehrszahlen trotz KI-Integration

Entgegen Berichten von Drittanbietern, die dramatische Rückgänge des Webverkehrs behaupten, betont Google, dass „das Gesamtvolumen organischer Klicks von Google Search auf Webseiten im Jahresvergleich relativ stabil geblieben ist“. Das Unternehmen verzeichnet sogar einen leichten Anstieg bei „qualitativ hochwertigen Klicks“ – solchen, bei denen Nutzer nicht sofort zur Suchseite zurückkehren. Reid erklärt: „Mit KI-Übersichten suchen die Menschen mehr und stellen neue Fragen, die oft länger und komplexer sind. Außerdem sehen die Menschen bei KI-Übersichten mehr Links auf der Seite als zuvor.“

Während der Gesamtverkehr stabil bleibe, verschiebe sich die Verteilung zwischen verschiedenen Webseiten. Nutzer klicken verstärkt auf Seiten mit Foren, Videos, Podcasts und Beiträgen, die authentische Stimmen und Perspektiven aus erster Hand bieten, heißt es seitens Google. Auch Inhalte, die tiefergehende Informationen liefern – wie ausführliche Rezensionen, originelle Beiträge oder durchdachte Analysen – profitieren von dieser Entwicklung.

KI soll das Web hervorheben

Google betont seinen besonderen Ansatz bei der Entwicklung von KI-Funktionen: „Sie sind darauf ausgerichtet, das Web hervorzuheben. Mit anderen Worten, es ist nicht das Web oder KI – es ist beides.“ Die KI-Modelle wurden trainiert, um das Web tiefgreifend zu verstehen und zu erkennen, wann und wie auf die relevantesten Seiten verlinkt werden sollte. Die KI-Antworten enthalten prominente Links, sichtbare Quellenangaben und Zuschreibungen im Text.

Reid unterstreicht: „Wir senden weiterhin täglich Milliarden von Klicks an Webseiten und glauben, dass der Wertaustausch der Suche mit dem Web nach wie vor stark ist.“ Webseiten behielten die Kontrolle darüber, wie ihre Inhalte in der Suche hervorgehoben oder einbezogen werden, durch offene Web-Protokolle, die Google respektiere und befolge.

Mit Blick auf die Zukunft zeigt man sich bei Google optimistisch: „Wir glauben, dass KI einer der expansivsten Momente für das Web sein wird und uns alle befähigt, wesentlich mehr Fragen zu stellen, während Ersteller ein stärker engagiertes Publikum erreichen können.“ Das Unternehmen verspricht, Unternehmen, Kreative und Webseiten weiterhin dabei zu unterstützen, diese Chancen zu nutzen.