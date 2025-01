Google und Samsung kontern AI-Partnerschaft zwischen Apple und OpenAI

Samsung hat heute seine neue Flaggschiff-Serie Galaxy S25 vorgestellt. Die drei Modelle – S25 Ultra, S25+ und S25 – setzen stark auf künstliche Intelligenz von Google und markieren damit einen Wendepunkt in der Smartphone-Entwicklung des koreanischen Herstellers. Denn Samsung kübelt seinen eigenen Assistenten Bixby zugunsten von Gemini von Google.

Für Google ist Samsung neben der eigenen Hardware nun der wichtigste Partner, um seinen AI-Chatobt Gemini, der in direkter Konkurrenz zu ChatGPT von OpenAI steht, unters Volk zu bringen – und nutzt dabei die Reichweite des südkoreanischen Smartphone-Herstellers mit einem Marktanteil von etwa 15% weltweit (Apple: 23%). Apple hat Ende 2024 ChatGPT außerhalb von Europa tief ins iPhone integriert, allerdings damit keinen Verkaufs-Hit abliefern können.

Jedenfalls: Im Zentrum steht der S25-Smartphones Hardware-seitig steht der neue, speziell angepasste Snapdragon 8 Elite Chip, der laut Samsung 40% mehr KI-Leistung, 37% mehr CPU- und 30% mehr GPU-Performance im Vergleich zum Vorgänger bietet. Diese Leistungssteigerung ermöglicht es, mehr KI-Funktionen direkt auf dem Gerät auszuführen.

Fotos suchen mit Sprachbefehlen

Die Integration von KI zeigt sich besonders in der überarbeiteten Benutzeroberfläche „One UI 7“. Das System versteht nun kontextbezogene Anfragen über Text, Sprache, Bilder und Videos. Nutzer können natürliche Sprachbefehle verwenden, um beispielsweise Fotos zu suchen oder Systemeinstellungen anzupassen.

Für die Sicherheit der KI-Funktionen sorgt die „Personal Data Engine“, die Nutzerdaten ausschließlich lokal auf dem Gerät analysiert. Zusätzlich führt Samsung mit dem S25 die Post-Quantum-Verschlüsselung ein – eine Vorbereitung auf mögliche Sicherheitsrisiken durch Quantencomputer.

Bei der Kamera setzt Samsung auf einen neuen 50-MP-Ultraweitwinkel-Sensor im Ultra-Modell. Die Videoaufnahme erfolgt standardmäßig in 10-Bit-HDR, was eine vierfach höhere Farbtiefe als 8-Bit ermöglicht. Neue KI-gestützte Funktionen wie der „Audio Eraser“ erlauben es, störende Geräusche aus Videos zu entfernen.

Das Ultra-Modell präsentiert sich in einem neuen Titangehäuse mit Corning Gorilla Armor 2, was es zum bislang robustesten Galaxy S macht. Alle Modelle setzen verstärkt auf recycelte Materialien, etwa bei der Verwendung von recyceltem Kobalt in den Akkus.

6 Monate kostenloses „Gemini Advanced“ an Bord

Samsung verspricht sieben Jahre Android-Updates und Sicherheitspatches – eine deutliche Verlängerung der bisherigen Update-Politik. Jedes Gerät wird mit 6 Monaten Gemini Advanced und 2 TB Cloud-Speicher ausgeliefert.

Die neuen Google-Features im Überblick:

Gemini-Integration mit Schnellzugriff über die Seitentaste

Erweiterter Circle to Search mit KI-gestützten Übersichten

Now Bar auf dem Sperrbildschirm für Sport-Updates und Navigationsinformationen

Verbesserte Unterstützung für Hörgeräte durch LE Audio

Neue Braille-Display-Kompatibilität

Galaxy Watch for Kids mit Google Family Link Integration

Die Geräte erscheinen in verschiedenen Farbvarianten: Das Ultra-Modell in vier Titan-Ausführungen (Silverblue, Black, Whitesilver, Gray), während S25 und S25+ in Navy, Silver Shadow, Icyblue und Mint erhältlich sein werden. Mit der S25-Serie vollzieht Samsung einen deutlichen Schritt in Richtung KI-Integration im Smartphone-Segment. Ob sich die neuen Funktionen im Alltag bewähren, werden erst ausführliche Tests zeigen müssen.