greenstart feiert 10-jähriges Jubiläum – Bewerbung läuft bis 14. Februar

Die Startup-Initiative greenstart feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Der Klima- und Energiefonds sucht in Kooperation mit dem Klimaschutzministerium (BMK) auch im Jahr 2025 wieder nach Business-Ideen im Bereich Klimaschutz und Klimawandelanpassung aus Österreich, die den grünen Wandel in der Wirtschaft, in der Gesellschaft oder auch der Energiewende vorantreiben. Unternehmer:innen und Gründer:innen können sich online bis zum 14. Februar bewerben. Das Programm wird am 23. Jänner in einem Online-Info-Event vorgestellt.

Fachjury und Publikum zeichnen bei Pitch-Event „greenstars“ aus

Nach der Einreichphase wählt eine unabhängige Fachjury die zehn besten Ideen aus. Diese Top 10-Startups sichern sich jeweils 10.000 Euro Startkapital und nehmen für ein halbes Jahr an einem intensiven Programm teil. Dazu zählen Veranstaltungen, Workshops, Coachings, Öffentlichkeitsarbeit und der exklusive Zugang zu Investor:innen, Mitgründer:innen sowie Netzwerk des Klima- und Energiefonds. Darüber hinaus erhalten die Top 10 einen Arbeitsplatz im Co-Working Space Climate Lab in Wien Spittelau.

Am Ende des Programms findet wie immer der Pitch-Wettbewerb statt, bei dem eine Jury und das Publikum im Online-Voting die Top 3 der Startups auswählen und zu den „greenstars“ des Jahres auszeichnen. Diese erhalten jeweils zusätzliche 20.000 Euro, um ihr innovatives, grünes Business weiter vorantreiben zu können.

Info-Event zu greenstart am 23. Jänner

Das Antragsformular für greenstart ist hier abrufbar. Die Einreichung ist – ausschließlich online – bis 14. Februar 2025, 12:00 Uhr möglich. Am 23. Jänner 2025 lädt der Klima- und Energiefonds gemeinsam mit dem Impact Hub Vienna online zum greenstart Info-Event ein. Interessierte Startups, Jungunternehmer:innen und Studierende, die eine klimarelevante Business-Idee entwickeln bzw. weiterentwickeln möchten, können sich über die Initiative greenstart und die Einreichung informieren sowie offene Fragen an die Programmverantwortlichen stellen. Das Event findet am 23. Jänner zwischen 18:00 und 19:00 Uhr statt. Anmeldung sind hier möglich.