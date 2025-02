Grok-Sprachmodus: Das neue Feature kann schimpfen, schreien und Telefonsex simulieren

xAI hat einen neuen Sprachinteraktionsmodus für sein KI-Modell Grok 3 gelauncht. Die Funktion ähnelt dem erweiterten Sprachmodus von ChatGPT – mit einem entscheidenden Unterschied: Es gibt eine unzensierte Version für über 18-Jährige, die Nutzer:innen auch mal ausfallend beschimpft.

Im Gegensatz zu ChatGPT bietet Grok mehrere unzensierte Persönlichkeiten, aus denen Nutzer:innen wählen können, darunter „Storyteller“, „Romantic“, „Unlicensed Therapist“, „Meditation“ oder „Sexy“. Diese Charaktere werden aktuell alle durch dieselbe weibliche Standardstimme ausgedrückt – jedoch in unterschiedlichen Rollen. Im „Unhinged“-Modus werden verbal sexuelle Szenarien nachgespielt, wie KI-Forscher Riley Goodside mit einem Video auf X dokumentierte.

Der neue Sprachmodus ist derzeit ausschließlich für Premium-Nutzer:innen verfügbar.

Grok 3 Voice Mode, following repeated, interrupting requests to yell louder, lets out an inhuman 30-second scream, insults me, and hangs up pic.twitter.com/5GtdDtpKce

— Riley Goodside (@goodside) February 24, 2025