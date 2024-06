„Grow“-Finale: Sonnenschmiede und Cosmotaics siegen bei Pitch-Event

Bereits zum dritten Mal haben Deloitte Österreich und der Impact Hub Vienna im Zuge des gemeinsamen Acceleration-Programms „Grow“ erfolgsversprechende Startups mit Nachhaltigkeitsanspruch prämiert. In diesem Jahr haben Sonnenschmiede aus Graz und Cosmotaics aus Wien beim finalen Pitch-Event gewonnen. Die Gründungsteams konnten sich mit ihren Businessidee durchsetzen erhalten nun Preisgelder in der Höhe von insgesamt 15.000 Euro sowie 100 Pro-Bono-Beratungsstunden.

Initiative Grow fördert nachhaltige Startups

Mit der Initiative Grow haben es sich Deloitte Österreich und der Impact Hub Vienna zur Aufgabe gemacht, nachhaltige Startups gezielt zu fördern und vor den Vorhang zu holen. Im Februar wurden aus zahlreichen Bewerbungen die sechs herausragendsten Jungunternehmen ausgewählt. Fast ein halbes Jahr lang nahmen die Startups an Workshops sowie Mentoring Sessions mit Expert:innen von Deloitte und dem Impact Hub Vienna teil. Nun fanden die finalen Pitches statt. Eine Fachjury kürte im Anschluss die Gewinner:innen.

„Es beeindruckt uns jedes Jahr aufs Neue, wie viel Innovationskraft und Unternehmergeist in den heimischen Startups steckt. Auch heuer waren wieder einige vielversprechende Geschäftsideen dabei. Das hat die Juryentscheidung nicht einfach gemacht“, betont Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich. „Die Preisträger:innen haben uns schlussendlich aber mit ihrem Fokus auf Erneuerbare Energien besonders überzeugt.“

Sonnenschmiede und Cosmotaics treiben Erneuerbare voran

Den ersten Platz holte sich das Startup Sonnenschmiede. Das Jungunternehmen aus Graz hat es sich zur Aufgabe gemacht, bei Mehrparteienhäusern in Österreich erstmals den Strom aus Photovoltaikanlagen rechtssicher direkt vom Dach in die Wohnungen zu bringen. Die Grow-Jury zeigte sich von der Umsetzbarkeit und dem Potenzial dieser Idee besonders überzeugt. Die Sonnenschmiede erhält nun ein Preisgeld von 10.000 Euro sowie 50 Pro-Bono-Beratungsstunden von Deloitte.

Auf Platz 2 landete das Wiener Team von Cosmotaics. Kern ihres Businesskonzepts ist es, mittels einer neuen Technik den Tau in Solarparks in besonders heißen, trockenen Gegenden von einer Problemquelle in eine erneuerbare Wasserquelle umzuwandeln. Für den zweiten Platz beim Pitch-Wettbewerb erhält Cosmotaics nun ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro. Darüber hinaus gibt es für das Startup noch 50 Pro-Bono-Beratungsstunden von Deloitte.

„Es ist wirklich inspirierend zu sehen, mit wie viel Herzblut die Startups sich mit Klimaneutralität und einer nachhaltigen Zukunft auseinandersetzen. Die vielfältigen Herangehensweisen der Gewinnerteams an das Thema Energie zeigen einmal mehr, wie viel wirtschaftliches Potenzial hier schlummert“, zeigt sich Jakob Detering, Geschäftsführer des Impact Hub Vienna, erfreut.