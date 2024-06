SwiftSolar: Solar-Startup mit österreichischem Co-Founder holt 27 Mio. Dollar

Er gehört mit Sicherheit zu den erfolgreichsten Auslands-Österreicher:innen im Silicon Valley und darüber hinaus: 2017 hat der Wiener Maximilian Hörantner mit fünf Mitgründern SwiftSolar ins Leben gerufen, um biegsame Solarzellen für kostengünstigere und effizientere Photovoltaik-Produkte zu entwickeln. Diese Reise, die unter anderem Ethereum-Gründer Vitalik Buterin als Investor brachte, bekommt nun das nächste Kapitel dazu.

Swift Solar hat gerade den Abschluss seiner Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 27 Millionen US-Dollar bekannt. Dieser Meilenstein ist ein bedeutender Schritt für die Fertigung fortschrittlicher Perowskit-Solartechnologie in den USA.

Die Runde wurde von Eni Next und Fontinalis Partners geleitet. Eni Next investiert in schnell wachsende Startups mit innovativen und skalierbaren Technologien, um die Energiewende zu beschleunigen. Fontinalis Partners ist eine Risikokapitalgesellschaft, die in Unternehmen investiert, die eine effiziente und nachhaltige Mobilität ermöglichen. Insgesamt hat SwiftSolar 44 Millionen US-Dollar für seine Mission aufgebracht, die Solarenergiebranche mit Perowskit-Tandem-Solarprodukten zu transformieren.

Swift Solar plant den Bau seiner ersten Fabrik

Der Erlös aus dieser Finanzierungsrunde wird die Skalierung der Tandem-Technologie von SwiftSolar beschleunigen, während sich das Unternehmen darauf vorbereitet, den Grundstein für seine erste Fabrik zu legen. „Solar ist die Zukunft der Energie – nicht nur der sauberen Energie“, sagte Joel Jean, Mitbegründer und CEO von Swift Solar. „Unsere fortschrittlichen Perowskit-Solarzellen können alles übertreffen, was derzeit auf dem Markt erhältlich ist.“

Swift Solars Perowskit-Tandem-Technologie verspricht, die heutigen Silizium- und Dünnschichttechnologien zu niedrigeren Kosten drastisch zu übertreffen. Die Leistungssteigerungen und Kostensenkungen durch die Perowskit-Technologie könnten die Kosten für Solarenergie um bis zu 30 % senken.

Perowskit-Technologie eröffnet neue Möglichkeiten

Die Verbesserungen der Effizienz und Haltbarkeit durch die Perowskit-Technologie von Swift Solar würden traditionelle Solarmärkte verändern und neue Möglichkeiten für die Solarintegration schaffen. Elektrofahrzeuge könnten beispielsweise mit Perowskit-Solardächern täglich 15 Meilen oder mehr an Reichweite gewinnen. Satelliten könnten von einer Kostensenkung um den Faktor 10 und einer verbesserten Strahlentoleranz für Solaranlagen profitieren.

SwiftSolars Bemühungen, die USA zu einer Kraft in der fortschrittlichen Solarfertigung zu machen, haben über 16 Millionen US-Dollar an Zuschüssen von Bundesbehörden und Bundesstaaten angezogen.