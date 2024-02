Hans Peter Haselsteiner ist nicht länger Mitglied der Jury von 2 Minuten 2 Millionen

Paukenschlag bei 2 Minuten 2 Millionen! Hans Peter Haselsteiner ist ab sofort nicht mehr Teil der Investor:innen-Gruppe der Puls4-Startup-Show. Nach zehn Jahren danke er „von seiner Rolle als Business Angel“ ab. Der Nachfolger steht bereits fest, mit Michael Grabner ist ein Medienmanager neu dabei.

Von Puls 4 heißt es, Haselsteiner trete „zum Anlass seines 80. Geburtstages“ zurück. Es seien zehn Jahre gewesen, „die ich sehr genossen habe“, meint Haselsteiner zum Abschluss. „Wenn ich zurückblicke, beeindrucken mich immer noch die vielen Überraschungen, die man mir bereitet hat.“ Investiert habe er insgesamt um die 11 Millionen Euro.

„Eines der wichtigsten Mitglieder“

Die restliche Jury zeigt sich durchaus betroffen über den Rücktritt: „Ich war wirklich zu Tränen gerührt“, heißt es von Katharina Schneider, „ich werde ihn sehr vermissen.“ Eveline Steinberger sagt: „Für mich ist Hans Peter Haselsteiner ein Mann mit einem ganz großen Herzen.“ Heinrich Prokop: „Er wird auch immer mein großes Vorbild bleiben“. Christian Jäger verabschiedet sich mit dankenden Worten: „Ich habe ihm zu verdanken, dass ich hier sein darf.“ „Keiner hat in den letzten Jahren die Show so sehr geprägt, wie Hans Peter Haselsteiner“, sagt Bernd Hinteregger, „Er wird für immer eines der wichtigsten Mitglieder der ‚2 Minuten 2 Millionen‘-Investoren-Family bleiben.“

Kern Tec & Signa

Haselsteiner war über elf Saisonen ständiges Mitglied der Jury, machte viele gute Deals, sorgte aber auch für die eine oder andere Schlagzeile. So kritisierte er etwa Kern Tec bei deren Fernsehauftritt stark: „Ihre Bewertung ist außerhalb jeglicher Vernunft und was Sie mit uns machen ist ein Missbrauch und ich lasse mich ungern missbrauchen“, meinte er damals voller Empörung und lies seinen Investoren-Stuhl leer im PULS 4-Studio zurück. Kern Tec (damals noch Wunderkern genannt) sammelte später Millionen ein, allerdings von ausländischen Investoren (hier alle Infos).

Zuletzt stand Haselsteiner abermals außerhalb der Sendung im Fokus der Öffentlichkeit, allerdings unfreiwillig. Er war einer der Gesellschafter der Signa-Gruppe von Rene Benko und äußerte sich erst vor wenigen Wochen in einem ZIB-Interview zum größten Insolvenzfall der Geschichte Österreichs. Laut Puls 4 sei aber lange davor festgestanden, dass Haselsteiner mit seinem 80. Geburtstag seinen Sessel bei 2 Minuten 2 Millionen abgibt.

Medienmanager als Nachfolger

Neu dabei ist Medienmanager Michael Grabner. Haselsteiner: „Michael Grabner ist ein äußerst kluger und humorvoller Mensch und ich glaube beides ist wichtig“, kündigt Hans Peter Haselsteiner seinen Nachfolger an. Business Angel und Medienmanager Michael Grabner nimmt mit dem gestrigen TV-Abend ab sofort immer dienstags neben Katharina Schneider, Eveline Steinberger, Heinrich Prokop, Christian Jäger und Bernd Hinteregger Platz. „In die Fußstapfen von Hans Peter Haselsteiner steigen zu dürfen ist fast ein ‚Super-Start-up‘ an sich. Ich werde mich bemühen! Mich interessieren neue Ideen von jungen und jung gebliebenen Unternehmer-Persönlichkeiten, die mit Kreativität und Engagement den Markt erobern wollen“, so Michael Grabner.

In seiner beruflichen Laufbahn bereits Vorstandsmitglied mehrerer Mediengiganten und im Aufsichtsrat der ÖIAG. Nach seinem Wirtschaftsstudium arbeitete er unter anderem als Produktmanager eines namhaften Konsumgüterunternehmens, bis er schließlich zum Gründungsgeschäftsführer des Zeitungs- und Zeitschriftenverlags MediaPrint (Kronen Zeitung, Kurier) avancierte. 2005 wurde er in Deutschland zum Medienmann des Jahres gekürt und ist seit 30 Jahren in der Geschäftsführung und als Aufsichtsrat der Holtzbrinck-Gruppe (“Die Zeit”, “Handelsblatt”, “WirtschaftsWoche”, “Der Tagesspiegel”) tätig. Heute ist er selbstständig und in zahlreiche innovative, junge Unternehmen investiert.