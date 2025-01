HelloBello: Hundefutter-Startup schließt Series-A mit mehr als 4 Mio. Euro ab

Das Wiener Startup HelloBello setzt auf internationales Wachstum mit seinem individuellen Frischfutter-Konzept für Hunde. Kürzlich wurde eine Series-A Finanzierungsrunde über 4 Millionen Euro abgeschlossen. Das Unternehmen gibt an, in Österreich und Deutschland bereits stark gewachsen zu sein – nun folgt die Expansion in die Schweiz.

Das individualisierte Ernährungskonzept von HelloBello ist seit 2021 auf dem Markt. Seitdem wurden laut eigenen Angaben bereits rund zwei Millionen Mahlzeiten gekocht und an Kund:innen ausgeliefert. Ziel ist es, einen neuen Standard im Heimtiermarkt zu setzen und “unseren vierbeinigen Freunden eine artgerechte, gesunde und leckere Ernährung zu ermöglichen.”

Namhafte Investor:innen und aws Gründungsfonds an Bord

“Trotz des angespannten wirtschaftlichen Umfelds“ konnte die Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen werden, teilte HelloBello Co-Founder Wolfgang Mauer per Aussendung mit. Unter den Investor:innen befinden sich bekannte österreichische Unternehmer wie Michael Hurnaus, Gründer der Animal-Tracking-Software Tractive, sowie die Business Angels Johann Hansmann und Hans Peter Haselsteiner. Darüber hinaus erhielt HelloBello Kapitalzuflüsse von einem Schweizer Family Office und dem aws Gründungsfonds.

„Bei HelloBello haben uns nicht nur die überzeugenden Kennzahlen beeindruckt, sondern vor allem die hohen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards, die das Gründerteam an ihre Produkte anlegt. Mit ihrem Angebot an Fresh-Frozen Futter hat sich HelloBello vielversprechend im stark wachsenden PetTech-Sektor positioniert“, so Markus Jandrinitsch, Geschäftsführer des aws Gründungsfonds.

Wachstumskurs in Deutschland und der Schweiz

Für das Hundefutter-Startup stellt das Investment „einen wichtigen Meilenstein für das Wachstum in neuen Märkten und die Weiterentwicklung der Produktpalette“ dar. Mit dem neuen Kapital plant HelloBello, weiter zu expandieren. In der Schweiz soll der Vertrieb über Partner sowie ausgewählte Zoofachhändler ausgebaut werden.

Frische, individuell abgestimmte Mahlzeiten für gesunde Hunde

HelloBello will auf eine neue Art der Fütterung setzen. Ziel ist es, den komplexen Nährstoffbedarf der Hunde mit frischen, individuell abgestimmten Mahlzeiten optimal abzudecken. Deshalb sollen die Rezepte von spezialisierten Tierärztinnen entwickelt worden sein.

Das Unternehmen gibt an, großen Wert auf regionale Zutaten in Lebensmittelqualität zu legen – ganz ohne künstliche Zusätze, Zucker oder Gentechnik. Ein Online-Futterberater berechnet den individuellen Nährstoffbedarf basierend auf Rasse, Gewicht und den speziellen Bedürfnissen des Hundes. Das Fleisch stamme aus regionalen Betrieben in Bayern und Oberösterreich, das Gemüse komme von lokalen Lieferant:innen.