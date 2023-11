AI-Forscher Sepp Hochreiter kündigt „large-scale AI ecosystem“ in Linz an

Im Silicon Valley sowieso, aber zunehmend auch in Paris, Deutschland und London: Überall auf der Welt versuchen Startups, Corporates und die Politik, große AI-Hubs zu schaffen. Bestes Beispiel ist der Innovation Park Artificial Intelligence (Ipai) in Heilbronn, der vor allem auf die Dieter Schwarz Stiftung (Lidl-Gründer) sowie das Heidelberger AI-Startup Aleph Alpha baut und bis 2027 zum führenden AI-Startup in Europa werden soll. Währenddessen werden auch die Werbetrommeln in Frankreich (Mistral AI) und Großbritannien (Google DeepMind u.a.) gerührt.

Nun gibt es auch für Österreich eine Ankündigung. Der renommierte AI-Forscher Sepp Hochreiter hat angekündigt, dass in Linz ein „groß angelegtes KI-Ökosystem“ aufgebaut werden soll, und es dazu schon bald große Neuigkeiten geben soll. Hochreiter hat zwei ebenfalls renommierte AI-Forscher für dieses Unterfangen um sich geschart: Zum einen Günter Klambauer, Außerordentlicher Professor für Künstliche Intelligenz an der Johannes Kepler Universität Linz (JKU), und zum anderen Johannes Brandstetter, der nun nach einem Jahr Forschungstätigkeit bei Microsoft an die JKU zurückkehrt. Brandstetter will sich in Linz künftig AI für datengetriebene Simulationen widmen und spricht ebenfalls von einem „large-scale AI ecosystem“ in Linz.

Wie berichtet, hat Hochreiter dieses Jahr scharfe Kritik an der österreichischen Förder- und Finanzierungslandschaft geübt. Die Situation für KI im Land sei „katastrophal“, während in anderen Ländern massive Investments getätigt werden, um Künstliche Intelligenz nach dem Hype um generative AI voranzubringen. Hochreiter hat Ende der 1990er Jahre mit LSTM (Long Short-Term Memory) eine Technologie mitentwickelt, die zur Verbesserung der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz beiträgt und geholfen hat, Siri (Apple) oder Alexa (Amazon) auf den Weg zu bringen. Heute leitet Hochreiter das Institut für Machine Learning der JKU und forscht dort etwa zu Deep Learning, Reinforcement Learning und Natural Language Processing (NLP).

54 Mio. Euro/Jahr für österreichischen ChatGPT-Rivalen

Gegenüber Trending Topics sagte er dieses Jahr, dass er und sein Team etwa 54 Mio. Euro pro Jahr bräuchten, um einen ChatGPT-Rivalen „made in Austria“ zu entwickeln. „Wir bräuchten 4 Millionen Euro pro Jahr für Personal, wobei da auch Software-Ingeneers dabei wären, und dann 50 Millionen Euro für Rechenkapazitäten. Wir müssten das auf Riesen-GPU-Clustern rechnen. Da braucht man extreme Rechenleistung, und die haben wir derzeit nicht“, sagte Hochreiter.

Zuvor wurde in Österreich oft beklagt, dass begabte Forscher:innen und vielversprechende Startups im AI-Bereich schnell aus dem Land wegziehen, weil es anderswo viel mehr Geld und Möglichkeiten gibt. Bestes Beispiel ist das in Wien gegründete AI-Startup Magic.dev, das seinen Firmensitz bereits in den USA hat und dort auch viele Millionen Investment erhielt. Dass nun Brandstetter von Microsoft nach Linz zurückkehrt, kann als Hinweis dafür genommen werden, dass der Standort nun doch erhebliche Mittel bekommen wird, um das angekündigte „large-scale AI ecosystem“ aufzubauen.

