Houskapreis 2025: B&C Privatstiftung nominiert 15 Forschungsprojekte

Die B&C Privatstiftung präsentiert 15 Forschungsprojekte, die für den 20. Houskapreis am 9. April 2025 nominiert wurden. Der Preis ist insgesamt mit 760.000 Euro dotiert und richtet sich an anwendungsnahe Forschung in Österreich. Der Houskapreis soll einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft leisten und die praktische Umsetzung neuer Forschungsansätze unterstützen.

Preisgelder und Auszeichnungen

Die Gewinner:innen in jeder Kategorie erhalten einen Hauptpreis von 150.000 Euro. Zusätzlich werden Preisgelder von 60.000 Euro für den zweiten Platz und 20.000 Euro für den dritten Platz vergeben. Alle weiteren Nominierten erhalten jeweils 10.000 Euro. Eine Besonderheit ist der Mariella-Schurz-Preis, der mit 10.000 Euro dotiert ist und von Schüler:innen der HTL Braunau vergeben wird.

Erich Hampel, Vorstandsvorsitzender der B&C Privatstiftung, betont die Bedeutung der Förderung innovativer Projekte: „Forschung ist der Schlüssel für einen zukunftsfähigen Wirtschafts- und Innovationsstandort. Die diesjährigen nominierten Projekte zeichnen sich durch einen hohen Innovationsgrad aus und behandeln relevante Zukunftsthemen wie alternative Energieversorgung, nachhaltige und klimaneutrale Produktion sowie IT-Sicherheit und Lösungen für medizinische Herausforderungen.“

Kategorien und Nominierte

Der Houskapreis hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten als wichtiger Impulsgeber für den österreichischen Forschungsstandort etabliert. Seit seiner Entstehung im Jahr 2005 wurden bereits mehr als 7 Millionen Euro an Forschungsprojekte vergeben. Die Auszeichnung erfolgt in drei Hauptkategorien: Hochschulforschung, Außeruniversitäre Forschung sowie Forschung & Entwicklung in KMU.

Am 9. April 2025 wird die goldene Houskapreis-Statue im Rahmen einer festlichen Zeremonie an herausragende Forschung aus Österreich verliehen. Das sind die nominierten Forschungsprojekte für die drei Hauptkategorien:

Hochschulforschung

Hochschule: Technische Universität Graz, Institut für elektrische Antriebe und leistungselektronische Systeme, Steiermark

Projekt: Vernachlässigt, aber mit enormer Wirkung: Kleinantriebe im Auto

Projektleitung: Univ.-Prof.in Dr.in-Ing.in Annette Mütze

Hochschule: Technische Universität Graz, Institut für Tragwerksentwurf (ITE) sowie Labor für Konstruktiven Ingenieurbau (LKI), Steiermark

Projekt: Materialeffizient bauen mit Beton

Projektleitung: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Peters, Assoc.-Prof. DI Dr. Andreas Trummer, PD DI Dr. Bernhard Freytag

Hochschule: Technische Universität Wien, Institut für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik, Wien

Projekt: FCTRAC: Brennstoffzellenelektrischer Traktor mit H2-Bereitstellung

Projektleitung: Assoc.-Prof. Dr. Peter Hofmann, Ass.-Prof. Dr. Johannes Konrad

Hochschule: Technische Universität Wien, Institut für Mechanik und Mechatronik, Wien

Projekt: Intelligente Betriebsstrategien für Brennstoffzellenfahrzeuge

Projektleitung: Assoc.-Prof. DI Dr. Christoph Hametner

Hochschule: Technische Universität Wien, Institut für Photonik, Wien

Projekt: ELAN – Entwicklung von Laser-Architekturen für Next-gen-Anwendungen

Projektleitung: Univ.-Prof. Dr. Andrius Baltuska

Außeruniversitäre Forschung

Forschungsinstitut: AIT Austrian Institute of Technology, Wien

Projekt: Elektrische Zelllyse für schnelle Antibiotikaresistenztests

Projektleitung: Dr. Johannes Peham, Dr. Ivan Barisic

Forschungsinstitut: AIT Austrian Institute of Technology, Wien

Projekt: MEDUSA-Nachhaltiges Multi-Megawatt Schnellladen am Mittelspannungsnetz

Projektleitung: Univ.-Prof. Dr. Markus Makoschitz

Forschungsinstitut: Joanneum Research Forschungsgesellschaft, Steiermark

Projekt: Elektrisch leitfähige Holzoberflächen für nachhaltiges Interior-Design

Projektleitung: DI DDr. Jürgen M. Lackner

Forschungsinstitut: Ludwig Boltzmann Gesellschaft, Ludwig Boltzmann Institut für Osteologie, Wien

Projekt: Optimierung des Fracture Liaison Service (FLS) in Österreich

Projektleitung: Assoc.-Prof. PD DDr. Roland Kocijan

Forschungsinstitut: SBA Research, Wien

Projekt: Kombinatorisches Sicherheitstesten

Projektleitung: PD Dr. Dimitrios Simos

Forschung & Entwicklung in KMU

Unternehmen: Insort GmbH, Steiermark

Projekt: CIT – Lebensmittelsortierung in Echtzeit mittels chemischer Bildgebung

Projektleitung: DI Matthias Jeindl, DI.in Judith Lammer, DI Dr. Markus Schlagbauer

Unternehmen: Livin Farms AgriFood GmbH, Wien

Projekt: Zero Waste Insektenproteinanlage

Projektleitung: Katharina Unger

Unternehmen: Metalpine GmbH, Steiermark

Projekt: Metalpine & hochwertige Metallpulver für den 3D-Druck

Projektleitung: Dr. Martin Dopler

Unternehmen: P+F PRODUCTS + FEATURES GmbH, Wien

Projekt: TricValve – Transkatheter-Bikavalklappen- System

Projektleitung: Prof. Dr. Siegfried Einhellig

Projekt: ecos für umweltfreundlichen, emissionsfreien Kühltransport

Projektleitung: DI Dominik Radler

Die B&C Privatstiftung wurde im Dezember 2000 mit dem Ziel gegründet, das österreichische Unternehmertum sowie den Wirtschaftsstandort Österreich zu fördern. Die Stiftung ist unter anderem Kernaktionärin der Lenzing AG (37,25 %) und hält Mehrheitsbeteiligungen an der Semperit AG Holding (54,2 %) und der AMAG Austria Metall AG (52,7 %). Seit 2016 investiert die B&C-Gruppe auch in Technologie-Wachstumsunternehmen durch die B&C Innovation Investments und hält derzeit rund zehn Beteiligungen mit einem Investitionsvolumen von über 100 Millionen Euro.