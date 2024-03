Inoptec: Die Neuerfindung der Sonnenbrille mit Hightech

Das Startup Inoptec hat eine Lösung entwickelt, um das Problem langsam reagierender selbsttönender Sonnenbrillen zu lösen. Mit ihren Smart Glasses, die sich in Echtzeit an die Lichtverhältnisse anpassen, wollen sie neue Maßstäbe in der Optikbranche setzen. Die Technologie basiert auf Flüssigkristallen und ermöglicht es, die Helligkeit konstant zu halten, unabhängig von den äußeren Lichtverhältnissen.

Schnellere Anpassung als die menschliche Iris

Die Smart Glasses von Inoptec reagieren auf Veränderungen der Lichtverhältnisse und passen die Tönung entsprechend an. Ralf Knoll, Gründer von Inoptec, erklärt: „Die menschliche Iris hat nichts mehr zu tun. Die Brille ist immer schneller als das Gehirn.“ Dieser Ansatz löst das Problem der langen Dunkeladaptionszeit der menschlichen Iris und soll es den Träger:innen ermöglichen, bei wechselnden Lichtbedingungen klare Sicht zu behalten. Dies ist besonders in Situationen wie dem Übergang von hellem Sonnenlicht in einen dunklen Tunnel wichtig und kann dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Neben dem Verkehrssektor sieht Inoptec ein breites Anwendungsspektrum für seine Smart Glasses, darunter Sport- und Modelabels sowie die Sicherheitsbranche. Auch das Militär zeige Interesse an der Technologie, da sie Soldat:innen ermöglicht, die Hände frei zu haben. Außerdem könne die Brille Migräne-Patient:innen, die besonders lichtempfindlich sind, den Alltag erleichtern. Gründer Ralf Knoll bezeichnet die Brille sogar als „potenziell lebensrettend“.

Inoptec hat seinen formellen Hauptsitz im Vereinigten Königreich. Der Firmenname will die Begriffe „Innovation, Optik, Technik“ vereinen. Das dezentralisierte, europäische Startup wird von Managern und Ingenieur:innen geleitet und entwickelt neben den Smart Glasses auch ein Blendungsschutzsystem für Autos und große Blendenverschlüsse für Fenster Bildkameras oder (Film-)Projektoren.

Die Inoptec-Gründer Ralf Knoll und Martin Bayr treten am 19. März bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.