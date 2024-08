Iranische Desinformationskampagne nutzte ChatGPT

OpenAI deckt eine umfassende iranische Einflusskampagne auf, die ChatGPT zur Manipulation von Wahlen und globalen Ereignissen einsetzte. So wurde ChatGPT genutzt, um Desinformationen zu verbreiten und die Wahlen in den USA zu beeinflussen.

OpenAI identifizierte und blockierte Konten, die Inhalte für fünf Websites erstellten, die sich als Nachrichtenagenturen ausgaben. Diese verbreiteten polarisierende Botschaften.

ChatGPT: Irans digitale Propaganda-Maschine

Die hinter der Kampagne stehende Gruppe, die von OpenAI als „Storm-2035“ identifiziert wurde, stand in Verbindung mit der iranischen Regierung und umfasste ein Dutzend Konten auf X und eines auf Instagram.

Die Inhalte wurden gezielt auf beiden Seiten des politischen Spektrums in den USA platziert, um Verwirrung zu stiften und die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Dazu zählten ausführliche Artikel und Social-Media-Kommentare, die mithilfe von ChatGPT erstellt wurden.

US-Wahl, Israel, Olympische Spiele

Neben dem Fokus auf die US-Präsidentschaftswahlen griff die Operation auch andere brisante Themen auf, wie den Konflikt zwischen Israel und der Hamas, die Teilnahme Israels an den Olympischen Spielen sowie die Politik in Venezuela und die Rechte der Latinx-Gemeinschaften in den USA. Diese Inhalte wurden so konzipiert, dass sie wie authentische Beiträge wirkten, hatten jedoch das Ziel, Misstrauen und Uneinigkeit zu säen.

Erfolglos, aber alarmierend

Trotz des ausgeklügelten Ansatzes von Storm-2035 scheint die Kampagne letztlich wenig Wirkung gezeigt zu haben. OpenAI berichtete, dass die meisten der identifizierten Social-Media-Beiträge „wenige oder keine Likes, Shares oder Kommentare“ erhielten, was darauf hindeutet, dass die Inhalte nicht in großem Umfang wahrgenommen wurden. „Die Kampagne scheint keine bedeutende Publikumsbindung erreicht zu haben,“ so OpenAI in einem Bericht.

Hackerangriff auf Trumps Wahlkampagne

Dennoch bleibt die Bedrohung real, besonders da die US-Präsidentschaftswahl am 5. November weniger als drei Monate Monate entfernt ist. Bereits in der vergangenen Woche bestätigte der ehemalige Präsident Donald Trump, dass seine Wahlkampagne Ziel eines Hackerangriffs geworden sei, der mit einer iranischen Hackergruppe in Verbindung gebracht wird.

Das FBI untersucht derzeit diesen Vorfall sowie mutmaßliche Hackerangriffe auf die Biden-Harris-Kampagne.