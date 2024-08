Kamala Harris liegt bei Krypto-Wetten jetzt vor Donald Trump

So schnell wendet sich das Blatt: Vor zwei Wochen noch war es für Nuzter:innen von Polymarket noch ziemlich klar – Donald Trump wird der nächste US-Präsident. Doch nun sieht die Sache ganz anders aus. Denn auf der Internet-Plattform, auf der man mit dem Stablecoin USDC Wetten auf Wahlen, Sportergebnisse und sonstige zukünftige Ereignisse abschließen kann, liegt nun die demokratische Kandidatin und derzeitige Vizepräsidentin Kamala Harris deutlich vor Trump.

So stehen die Wetten auf Harris bei 51%, während die Gewinnchancen von Trump aktuell mit nur mehr 47% eingeschätzt werden. Die restlichen 2 Prozentpunkte auf die 100 gehen auf, wohl bereits veraltete, Wetten auf Michelle Obama und Robert F. Kenedy Jr. zurück. Insgesamt haben Polymarket-Nutzer:innen bis dato etwa 640 Mio. Dollar in den Wett-Pool gesteckt, der dann, wenn das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl feststeht, ausgeschüttet wird.

Bei den alles entscheidenden 6 Swing States liegt Harris, zumindest den Polymarket-Wettern zufolge, in 3 vorne: Pennsylvania, Wisconsin und Michgan, und zwar jeweils deutlich. Währenddessen hat Trump die Us-Bundesstaaten Georgia und Nevada auf seiner Seite, in Arizona steht es derzeit auf Polymarket 50:50. Die Wetten auf der Web-Plattform decken sich ungefähr mit dem, was die Umfragen derzeit zeigen: In diesem liegt Harris seit Anfang August etwas vor Trump, der den Aufwind durch das versuchte Attentat und die Nominierung von J.D. Vance als seinen Running Mate verloren zu haben scheint.

Kooperation mit Perplexity

Polymarket selbst befindet sich aktuell selbst im Aufwind. Durch die vielfältigen Wetten, die User dort abschließen können (z.B. auch auf die Ausbreitung der Affenpocken, US-Zinssenkungen, Sportergebnisse), sind die Wetteinlagen der User in den letzten Wochen stark gestiegen. Insgesamt sind im August wieder mehr USDC eingezahlt worden als im vergleichbaren Zeitraum im Juli.

Um die User länger auf der Webseite zu halten, bietet Polymarket seit neuestem auch eine Integration des AI-Dienstes Perplexity an. In einem eigenen Fenster gibt es automatisierte AI-Zusammenfassungen des gehypten AI-Startups, das sich als Antwort-Maschine alternativ zu Google positioniert.