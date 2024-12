Mit Kambis Kohansal durch die Höhen und Tiefen des Startup-Jahres 2024

2024 brachte uns viele Highlights in einer generell schwierigen Wirtschaftslage voller Pleiten und Rückschlägen. Einer, der ganz nah am Puls der Startup-Szene unterwegs ist, ist Kambis Kohansal, der Head of Startup-Services der Wirtschaftskammer sowie zuletzt unter den Top 3 Business Angels des Jahres und Buchautor. Kurz vor Jahresende also Zeit, ihn zu fragen, was der Status quo der Branche ist und vor allem – wie geht es 2025 weiter? Die Themen im Podcast:

Highlights 2024

Internationale Vernetzung mit anderen Hubs

Zwischenfazit zur FlexCo

Pleitewelle: Wie schlimm ist es wirklich?

Finanzierungslage 2025