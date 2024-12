Kathrin Zenker & Alfred Luger sind Business Angel des Jahres

Gestern Abend fand zum 16. Mal der Business Angel Day im Palais Ferstel in Wien statt. Er gilt als das wichtigste Branchentreffen für aktive und angehende Privatinvestor:innen in Österreich. Ausgezeichnet werden jährlich auch die „Business Angel of the Year“: 2024 ging der Preis an Kathrin Zenker und Alfred Luger.

Unterstützer:innen der österreichischen Wirtschaft

Beim Business Angel Day, organisiert von der Austria Wirtschaftsservice GmbH und den akademischen Gründungszentren (AplusB), wird Vordenker:innen und Expert:innen einen Abend lang die Möglichkeit gegeben, sich über die neuesten Trends und Entwicklungen in der Startup- und Investmentwelt auszutauschen. Business Angels spielen deshalb eine entscheidende Rolle für den Wirtschaftsstandort Österreich, da sie nicht nur mit Kapital, sondern auch mit umfangreichem strategischem und operativem Know-how unterstützen können. Als Highlight des Abends wurden zwei Business Angels für ihr besonderes Engagement ausgezeichnet.

Zenker legt Fokus auf Impact Investments

Kathrin Zenker ist eine erfahrene Unternehmerin, Investorin und Eigentümerin des Family Office „ZEN 11 Holding GmbH“ aus Graz, einem generationsübergreifenden, nicht Exit-getriebenen Wagniskapital- und Private-Equity-Auftraggeber. Seit zehn Jahren wird in Unternehmen „mit starkem Wachstumspotenzial“ investiert. Im Fokus stehen laut der Investorin zukunftsweisende, disruptive Geschäftsmodelle, die gesellschaftliche Herausforderungen mit Innovationskraft unternehmerisch lösen.

Gleichzeitig ist Zenker als CEO bei WMAK Immobilien tätig, wo es um die Entwicklung und Verwertung von Immobilienprojekten geht. Als Investorin liegen ihr vor allem Impact Investments in Startups am Herzen, die ökologische und soziale Ziele verfolgen. „Gerade in der Steiermark und Kärnten nimmt sie durch ihre Aktivitäten im Start-up-Ökosystem und ihren Einsatz eine entscheidende Vorbildfunktion ein“, so die aws per Aussendung. So ist Zenker zum Beispiel in das HealthTech-Startup Probando investiert.

Luger ist „über die Grenzen der Startup-Szene hinweg bekannt“

Alfred Luger ist bekannterweise einer der Mitgründer von Runtastic und war damals bei dem später von Adidas aufgekauften SportTech-Startup COO und CFO. Danach wechselte er auf Investorenseite. Zum einen gründete er gemeinsam mit den Runtastic-Mitgründern die Investmentgesellschaft 8eyes, zum anderen seine eigene Investmentfirma ALLIN-Investbeteiligungs GmbH. Mit letzterer investierte er unter anderem in Fretello, Probando, Cleen Energy oder Glacier. Außerdem ist Luger Partner bei Calm/Storm Ventures von Lucanus Polagnoli – der Wiener VC ist zum einen auf HealthTech in Europa und zum anderen auf Startups österreichischer Gründer spezialisiert.

Luger unterrichtet außerdem Fachhochschulkurse für angehende Entrepreneur:innen. „Er ist für seine Expertise und Erfolge als Role Model weit über die Grenzen der Startup-Szene hinweg bekannt“, so die aws.

Besonders aktive Angels im Vordergrund

Zu den weiteren Finalist:innen, die für den Business Angel Award 2024 nominiert waren, zählten Katarzyna Pichler, Laura Raggl, Kambis Kohansal Vajargah und Philipp Kinsky. Eine Fachjury, bestehend aus fünf Expert:innen bewertete die nominierten Investor:innen. Bei der Bewertung wurde laut der aws erstmals der Beitrag der nominierten Investor:innen im Startup-Ökosystem sowie die Unterstützung bei der Entwicklung ihrer Portfolio-Start-ups mit der Investmentaktivität gleichgesetzt. Zudem wurden neuere Investments stärker gewertet als ältere, um besonders aktive Angels in den Vordergrund zu stellen.