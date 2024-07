KI in der Politik: Ex-Angela Merkel Berater Juri Schnöller über agile Demokratie

Juri Schnöller ist Politikberater und Kampagnenspezialist in Deutschland. Er hat die politische und digitale Kommunikationsberatung “Cosmonauts & Kings” und die “Mutrepublik” gegründet und berät zahlreiche Spitzenpolitiker:innen, Ministerien, Parteien und Unternehmen. Zuvor hat Juri in unterschiedlichen Positionen an Kampagnen für Barack Obama, Angela Merkel und Ursula von der Leyen gearbeitet. Juri ist außerdem Mitinitiator der gemeinnützigen Wirkungsallianz “AI4Democracy”.

In dieser Folge geht es um künstliche Intelligenz und wie sie die Politik beziehungsweise die Demokratie verbessern kann. Darüber hat Juri Schnöller nämlich gerade ein Buch geschrieben.

Die Themen:

Vorstellung: Wer ist Juri Schnöller

Was macht AI4Democracy

Zu viele negative Bücher über KI

ChatGPT-Definition von Demokratie

Demokratie: voll funktionsfähige vs. fehlerhafte

Bestandsaufnahme KI: Was Bürger:innen denken

KI-Ängstliche und Gegner:innen

Der smarte Demokratie-Assistent

Bridging-Ranking auf Social Media

Wahlprozesse mit KI revolutionieren

Utopisches Szenario agile Demokratie

AI-Act der EU

Dystopie: Fake-News, Deep-Fakes und Social Scoring

Ausblick: Wahlen in den USA



