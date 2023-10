Kia: Kleinstwagen EV2 kommt 2026 nach Europa – Preis bei 30.000 Euro

Der südkoreanische Autohersteller Kia will in Europa mit einem E-Kleinstwagen zum Kampfpreis von 30.000 Euro auftrumpfen. Beim „Kia EV Day“ am Donnerstag hat die Hyundai-Tochter den „EV2“ angekündigt, berichtet Autoblog. Es soll sich dabei um ein besonders kompaktes und günstiges Fahrzeug handeln. Voraussichtlich soll das E-Auto im Jahr 2026 in Europa auf den Markt kommen. Laut Kia-CEO Ho Sung Song wird der EV2 ein wichtiger Bestandteil des globalen Ziels des Unternehmens sein, bis 2030 jährlich 1,6 Millionen Fahrzeuge zu verkaufen.

„Wichtiges Fahrzeug für Europa und Schwellenländer“

Song lehnte es ab, auf der Veranstaltung in dieser Woche spezifische Details über den EV2 zu nennen. Der Fokus lag beim EV Day vor allem auf den Serienmodellen EV3 und EV4, die jedoch auch nicht vor 2025 erhältlich sein werden. Auch ein konkretes Konzept zum EV2 ist noch nicht öffentlich. Song sagte lediglich, dass es sich um ein „sehr wichtiges Fahrzeug für Europa und die Schwellenländer“ handeln wird.

Mit dem geschätzten Preis von rund 30.000 Euro soll der EV2 das bislang günstigste Elektroauto von Kia sein. Die Produktion des Kleinstwagens soll in der Fabrik des Unternehmens in der Slowakei von­stat­ten­ge­hen. Während der Präsentationen auf dem EV Day sagte Kia, dass alle künftigen EVs auf der E-GMP-Plattform basieren werden, die auch den Serienmodellen EV6 und EV9 sowie Fahrzeugen von Schwesterunternehmen wie dem Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6 und Genesis GV60 zugrunde liegt. Der EV3, der EV4 und der EV5 werden ebenfalls auf der E-GMP-Architektur basieren.

Kia fährt E-Auto-Sparte hoch

Kia will also offenbar seine E-Auto-Produktion deutlich ausbauen und vor allem günstigere Modelle auf den Markt bringen. Der Konzern arbeitet außerdem an der Lokalisierung der Produktion seiner Elektrofahrzeuge in den USA. Hyundai selbst hat schon Anfang des Jahres betont, dass man selbst ebenfalls entsprechende Elektroautos plant. Es könnte demnach ein Ioniq-Modell geben, das dem geplanten EV2 ähnelt.