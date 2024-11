KoRo: Berliner Snacking-Scale-up erhält 35 Millionen Euro

Das Berliner Snacking-Scale-up KoRo hat in einer Series C-Finanzierungsrunde 35 Millionen Euro erhalten. KoRo, gegründet im Jahr 2014, bietet eine breite Palette an Snacking-Produkten. Das Sortiment reicht von naturbelassenen Lebensmitteln wie Nussmusen und Trockenfrüchten bis hin zu Clean Label Snacks und Functional Food. Das Jungunternehmen beschäftigt mehr als 300 Mitarbeitende. Mehr als 2 Millionen Kund:innen kaufen online sowie in über 10.000 Einzelhandelsgeschäften in ganz Europa.

KoRo erwartet für 2024 Profitabilität

Angeführt hat die Runde Coefficient Capital. Auch beteiligt sind bestehende Investoren wie Five Seasons Ventures, HV Capital, Partech, Haub Legacy und SevenVentures. Die Finanzierung soll es KoRo ermöglichen, seine Wachstumsstrategie weiter zu verfolgen, sein Produktsortiment zu erweitern und die Präsenz in Europa – insbesondere in Frankreich, Italien und der Benelux-Region – auszubauen.

Für 2024 erwartet das Scale-up ein Umsatzwachstum von über 50 Prozent sowie Profitabilität. Trotz des derzeit schwierigen Finanzierungsumfelds für Tech-Unternehmen im Konsumgüterbereich war die Finanzierungsrunde laut dem Jungunternehmen deutlich überzeichnet. Mit dem frischen Kapital will sich KoRo als die Nummer eins Love Brand in jedem deutschen Haushalt etablieren und gleichzeitig international weiter expandieren. In diesem Jahr hat KoRo seine Präsenz in diesen Märkten bereits durch eine breite Listung beim größten Einzelhändler in den Niederlanden, Albert Heijn, verstärkt.

Scale-up will Snacking-Industrie revolutionieren

„Wir freuen uns sehr, Coefficient Capital an Bord zu haben und danken unseren bestehenden Investoren, die weiterhin KoRo’s Mission unterstützen, die Snacking-Industrie zu revolutionieren und eine Vorreiterrolle als innovativer und transparenter Anbieter im Lebensmittelbereich zu übernehmen. Auch dank der hervorragenden Arbeit unseres Teams sind wir auf dem besten Weg, eine europaweit präsente Omnichannel Love Brand aufzubauen“, so Florian Schwenkert, CEO von KoRo.

„Mit großer Begeisterung unterstützen wir KoRo in dieser wichtigen Phase ihrer Reise. Das starke Wachstum des Unternehmens, das Engagement für Nachhaltigkeit, der digitale Ansatz und die Innovationskraft im Snack-Bereich heben es von anderen ab. KoRo zeichnet sich durch eine wirklich differenzierte Strategie aus und hat unserer Meinung nach das Potenzial, ein weltweit führender Anbieter von gesunden Snacks zu werden. Wir sind gespannt darauf, die weitere Expansion in neue Märkte zu unterstützen“, sagt Arpon Ray, Partner bei Coefficient Capital.