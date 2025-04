Netflix strebt nach Billion-Dollar-Bewertung

Der Streaming-Gigant Netflix setzt sich ein ehrgeiziges Ziel: Eine Billion Dollar Börsenwert. Diese Vision enthüllte Co-CEO Ted Sarandos auf dem Semafor’s 2025 World Economy Summit. Erreicht Netflix sein langfristiges Vorhaben, würde es in die Sphären von Alphabet, Microsoft oder Amazon vorstoßen. Apple war 2018 Vorreiter und knackte als erstes Unternehmen die Billion-Dollar-Grenze.

Die Erfolgsbilanz der letzten Jahre soll das ambitionierte Ziel untermauern. „In den vergangenen fünf Jahren haben wir unseren Umsatz verdoppelt, die Gewinne verzehnfacht und unseren Börsenwert verdreifacht“, erklärte Sarandos während des Summits. Diese aktuelle Entwicklung zeige das enorme Wachstumspotenzial des Unternehmens.

Das Wall Street Journal berichtete ebenfalls über die strategische Ausrichtung des Streaming-Dienstes. Netflix plane demnach, seinen Umsatz bis 2030 nochmals zu verdoppeln. Die Unternehmensführung betont dabei die Bedeutung einer konsequenten Umsetzung ihrer Geschäftsstrategie.

Streaming bleibt Kerngeschäft

Die Streaming-Plattform demonstriert bereits ihre Stärke durch kontinuierliches Wachstum und behauptet sich als Marktführer. Analyst:innen beobachten die Entwicklung mit großem Interesse, da der Streaming-Markt weiterhin expandiert.

Sarandos ist der Überzeugung, dass Netflix die angestrebte Wertentwicklung alleine durch das Streaming-Geschäft erreichen kann. Diese Aussage unterstreicht das Vertrauen in das bestehende Geschäftsmodell und das weitere Wachstumspotenzial im Streaming-Markt. Der Co-CEO ist der außerdem Ansicht, dass die Wirtschaftskraft von Netflix aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Entertainment-Branche oft „übersehen“ wird.

Diversifikation der Geschäftsfelder

Trotz des Fokus auf Streaming erweitert Netflix sein Geschäftsmodell. Das Unternehmen eröffnete im März die Broadway-Show „Stranger Things: The First Shadow“ und plant die Eröffnung von Einzelhandelsgeschäften in Philadelphia und Dallas. In New York gibt es außerdem die immersive „Squid Game Experience“, für alle Fans der Serie, denen Zuschauen nicht genug ist.

Die Expansion in neue Geschäftsfelder stehe für die strategische Weitsicht des Unternehmens und sei wichtig, um die eigene Marke zu stärken. So entwickelt sich Netflix nach und nach von einer reinen Streaming-Plattform zu einem diversifizierten Unterhaltungskonzern.

Der Weg zur Billion-Dollar-Bewertung erfordert kontinuierliches Wachstum und Innovation. Netflix muss sich gegen weiterhin zunehmende Konkurrenz im Streaming-Markt behaupten und gleichzeitig neue Einnahmequellen erschließen.