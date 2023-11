Krypto-Börse Bitvavo erhält behördliche Genehmigung in Österreich

Die niederländische Kryptobörse Bitvavo hat die Zulassung als Virtual-Asset-Service-Provider durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) erhalten. Diese Genehmigung eröffnet der Plattform den Zugang zum österreichischen Markt, um Kryptoprodukte und -dienstleistungen anzubieten. Die Zulassung in Österreich ist Teil der strategischen Expansionspläne von Bitvavo in Europa. Bereits im vergangenen Jahr erhielt Bitvavo eine Zulassung in Italien und habe nun auch schon Zulassungsanträge in weiteren Märkten gestellt.

Vorreiter in den Benelux-Staaten

Gegründet in Amsterdam im Jahr 2018, will Bitvavo die Welt der Kryptowährungen zugänglicher zu machen. Die Plattform bietet dafür eine Palette von digitalen Assets und niedrige Handelsgebühren an. Bitvavo setzt eigenen Angaben nach vor allem auf „Sicherheit, Regulierung und Nutzer:innenfreundlichkeit, um die Vertrauenswürdigkeit in der Kryptobranche zu stärken“.

Bitvavo soll sich in den Benelux-Ländern bereits als Vorreiter etabliert haben und erhielt auch Anerkennung von der niederländischen Zentralbank DNB. Laut einer Umfrage von Multiscope unter mehr als 4.000 Niederländer:innen im Jahr 2023 nutzt fast die Hälfte (49 %) aller niederländischen Kryptowährungsbesitzer:innen die Bitvavo-Plattform.

Strategische Expansion in Europa

Die Zulassung in Österreich ist Teil der strategischen Expansionspläne von Bitvavo in Europa. Bereits im vergangenen Jahr erhielt Bitvavo eine Zulassung in Italien und hat Zulassungsanträge in weiteren Märkten gestellt. So wurde im Mai 2023 auch ein Antrag bei der deutschen Finanzaufsicht Bafin eingereicht, in der Hoffnung, bis 2024 die Genehmigung zu erhalten.

Österreich „eine große Ehre“

Mark Nuvelstijn, CEO von Bitvavo, äußerte sich erfreut über die neuen Möglichkeiten in Österreich. Er betonte, dass die Registrierung bei der österreichischen FMA der Plattform ermögliche, in einen neuen wichtigen Markt aktiv zu werden. Dies sei “eine große Ehre und Teil ihres Ziels, die führende Kryptobörse in Europa zu werden”.

Die seinen Aussagen nach „rund 1,5 Millionen zufriedenen europäischen Nutzer:innen“ würden Bitvavo als “vertrauenswürdige und sichere“ Plattform für Krypto-Handel und -Investitionen betrachten. “Wir freuen uns darauf, einen neuen Markt zu erschließen und glauben, dass unser Produkt auch für österreichische Verbraucher:innen gut geeignet ist”, so Nuvelstijn.