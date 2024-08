Krypto-Markt verliert während Telegram-Turbulenzen deutlich an Wert

Bitcoin fällt um fast 6 Prozent, Ethereum um mehr als 8 Prozent, Solana um mehr als 7 Prozent, und Polygon um fast 12 Prozent: Am Mittwoch vormittag steht der Krypto-Markt bis auf einige Ausnahmen wieder einmal ordentlich in den roten Zahlen. Insgesamt hat der Markt über alle Krpytowährungen hinweg etwa 5,5 Prozent verloren, das sind dann insgesamt doch stattliche 120 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung, die in der jüngsten Bewegung nach unten (zumindest zwischenzeitlich) verloren gingen.

Die Stimmung am Krypto-Markt ist insgesamt eher mies – nur vor einem Jahr, als der Markt noch tief im Winter lag, war sie ähnlich schlecht. Durch den Start der Bitcoin-ETFs Anfang 2024 an der Wall Street und dem Bitcoin Halving in der ersten Jahreshälfte hellte sich die Laune der Krypto-Investoren deutlich auf. In den Sommermonaten trübte sich die Stimmung dann wieder ein und konnte auch nicht vom start der Ehtereum Spot ETFs aufgehellt werden. Hier der „Fear & Greed Crypto Index im Zeitverlauf, der anhand von Sentiment-Daten auf Social Media und Co versucht, das Stimmungsbild am Markt einzufangen:

Was den neuerlichen Einbruch verursacht hat, ist derzeit nicht ganz klar. Zuletzt trübte sich die Stimmung um die US-Wirtschaft deutlich ein, was auch an den Aktienmärkten zu sehen war. Mitte September soll nun die US-Zinswende folgen, was je nach Deutung ein Impuls für Kryptowährungen sein kann – oder auch nicht.

Etwas handfester ist da schon die Krisenstimmung rund um Telegram, dessen Gründer und CEO Pavel Durov wegen schwerer Vorwürfe (Verbreitung von Kinderpornos, Betrügereien, Drogenhandel usw.) in Frankreich festgenommen wurde. Der direkte Effekt ist, dass die stark an Telegram gebundene Kryptowährung Toncoin (TON wird etwas als Zahlungsmittel innerhalb der Messaging-App verwendet) seit Samstag 20 Prozent ihres Werts verloren hat. TON ist immerhin ein Top-10-Coin mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 13 Mrd. Dollar. Dass Binance oder Bybit nun den Handel mit TON einschränken (mehr dazu hier), ist der Preisentwicklung sicher nicht zuträglich.

Telegram ist neben X wichtigste Krypto-Plattform

Wichtig zu wissen ist aber auch, dass Telegram mit 950 Millionen Nutzer:innen die wichtigste Social-Media-Plattform für das Thema Krypto-Assets ist. Es gibt zahllose Gruppen, in denen Bitcoin, Altcoins und Memecoins 24/7 diskutiert und auch gepumpt werden. Nicht zuletzt deswegen meldeten sich kurz nach der Festnahme Durovs zahlreiche Vertreter der Krypto-Industrie, darunter Ethereum-Gründer Vitalik Buterin, zu Wort und kritisierten das Vorgehen Frankreichs. Gefordert wurde vehement die Freilassung Buterins im Namen der Meinungsfreiheit.

Ein Szenario, dass Krypto-Unterstützer:innen nicht gerne sehen würden, ist eine härtere Content-Moderation auf Telegram, um die es im Kern in Frankreich geht. Denn würden Telegram-Gruppen schärfer inhaltlich kontrolliert und ggf. gesperrt oder gelöscht werden – die Krypto-Industrie würde die neben X /ehemals Twitter) wichtigste Verbreitungs-Plattform verlieren, über die permanent neue Coins und Token beworben werden. Gut möglich, dass das nun zusätzlich zur Marktlage die Stimmung in der Branche drückt.

Währenddessen ist klar zu sehen, dass jene Krypto-Unternehmen, die es sich leisten können, derzeit stark in den klassischen Werbemarkt gehen. Bitpanda etwa hat diesen Sommer eine ganze Reihe an Testimonials wie Dominic Thiem verpflichtet und Sport-Sponsorings (Bayern München, AC Milan) abgeschlossen, Crypto.om wurde Sponsor der UEFA Champions League.