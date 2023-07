Luftverschmutzung als Ursache für Rückgang der weltweiten Insektenzahlen

Forscher:innen der University of Melbourne, der Beijing Forestry University und der University of California Davis haben gemeinsam herausgefunden, dass Luftverschmutzung gleich mehrere lebenswichtige Prozesse von Insekten negativ beeinflussen kann. Laut ihres veröffentlichten Artikels in Nature Communications können Partikel in der Luft unter anderem für erschwerte Nahrungsfindung sorgen.

Verschmutzte Antennen als Gefahr für Insektenleben

Insektenantennen verfügen über Geruchsrezeptoren, die Geruchsmoleküle erkennen, die von einer Nahrungsquelle, einem potenziellen Partner oder einem guten Ort zum Eierlegen ausgehen. Wenn die Antennen beispielsweise mit Feinstaub bedeckt sind, entsteht eine physikalische Barriere, die den Kontakt zwischen den Geruchsrezeptoren und den in der Luft befindlichen Geruchsmolekülen verhindert.

Experimente mit Stubenfliegen

Um ihre Annahmen zu überprüfen, führten die Wissenschaftler:innen einige Experimente mit Stubenfliegen durch. Dabei wurde herausgefunden, dass sich auf den Antennen von Stubenfliegen vermehrt Partikelmaterial ansammelt, sobald die Luftverschmutzung zunimmt. Diese Partikel können aus festen oder flüssigen Tröpfchen, die giftige Schwermetalle und organische Substanzen enthalten, bestehen.

Die Fliegen wurden in Peking unterschiedlich starker Luftverschmutzung ausgesetzt und dann in einem Y-förmigen Labyrinth getestet. Neuronale Tests bestätigten schließlich, dass die Verunreinigung der Antennen die Stärke der elektrischen Signale verringerte, die an die Gehirne der Fliegen gesendet wurden, was ihre Fähigkeit zur Geruchserkennung beeinträchtigte.

Der Forscher Mark Elgar von der University of Melbourne ist Mitautor und meinte, die Ergebnisse würden auf ein deutliches Risiko für Insektenpopulationen aufmerksam machen: „Obwohl wir wissen, dass die Belastung durch Feinstaub die Gesundheit von Organismen, einschließlich Insekten, beeinträchtigen kann, zeigen unsere Untersuchungen, dass dadurch auch die entscheidende Fähigkeit von Insekten, Gerüche zu erkennen, um Nahrung und Partner zu finden, beeinträchtigt wird“, fasst Elgar die Ergebnisse der Experimete zusammen

Ökologische Wechselwirkungen besser schützen

Etwa 40 Prozent der Landmasse der Erde soll laut den Expert:innen der Luftverschmutzung durch feine Partikel ausgesetzt sein. Darüber hinaus haben fortlaufende Untersuchungen in von Buschbränden betroffenen Gebieten im ländlichen Victoria gezeigt, dass die Antennen verschiedener Insekten, darunter Bienen, Wespen, Motten und Fliegenarten, selbst in beträchtlicher Entfernung von der Feuerfront durch Rauchpartikel kontaminiert sind.

Elgar warnt: „Viele Insekten sind nicht nur faszinierende Lebewesen, sondern spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen – darunter Nutzpflanzen, auf die wir als Nahrung angewiesen sind – sowie beim Abbau von verrottendem Material und der Wiederverwertung von Nährstoffen.“ Das alles verdeutlicht die Notwendigkeit, strengere Maßnahmen zur Verringerung der Luftverschmutzung zu ergreifen, um die empfindlichen ökologischen Wechselwirkungen zwischen Insekten und ihrer Umwelt zu schützen. Eine nachhaltige Reduzierung von Industrieemissionen, die Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel und Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Buschbränden sind entscheidende Schritte, um die Lebensgrundlagen von Insekten zu erhalten und den Erhalt der Biodiversität zu fördern.