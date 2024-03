Magic World Vienna: Im Prater wird gezaubert

Bei „2 Minuten 2 Millionen“ wird es magisch: Die Magic World Vienna will die traditionsreiche Kunst der Zauberei im Wiener Prater zu neuem Leben erwecken. Geleitet von dem amtierenden Weltmeisterpaar der Mentalmagie, Anca und Lucca Lucian, bieten sie „Magie und Unterhaltung für ein breites Publikum jeden Alters“.

Wien statt Las Vegas oder Hollywood

Noch immer zieht es viele Magier:innen nach Las Vegas und Hollywood, aber nun soll Europa wieder ins Rampenlicht gerückt werden. Die Magic World Vienna, im Herzen des Wiener Praters gegenüber des Riesenrads gelegen, soll ab Sommer 2024 das ganze Jahr über eine Vielzahl von internationalen Zaubershows in sechs Veranstaltungsräumen für lokale Gäste und Tourist:innen bieten.

Durch die steigende Popularität der Zauberkunst, insbesondere durch die Verbreitung über das Internet, erlebe die moderne Magie eine Renaissance, heißt es von den Gründer:innen. Die Magic World Vienna will sich im Mittelpunkt dieser Bewegung stellen, indem sie eine Vielzahl von Zaubershows und Events präsentiert, die von den besten Magier:innen der Welt durchgeführt werden. Diese Magier:innen aus verschiedenen Ländern und Kulturen sollen Wien zu einem Hotspot für Zauberkunst machen.

Eröffnung in mehreren Phasen

Die Eröffnung der Magic World Vienna erfolgt in mehreren Phasen, um das Projekt schrittweise umzusetzen und weiterzuentwickeln. In der ersten Phase, die im Sommer 2024 beginnt, werden der „Magic Table & Shop“ für bis zu zehn Zuschauer sowie das „Magic Theater“ mit bis zu 160 Sitzplätzen eröffnet. Dabei werde besonders Wert auf die Nähe des Publikums zur Bühne gelegt, nämlich maximal sieben Meter von der Bühne, um ein interaktives und immersives Erlebnis zu bieten.

Ergänzt wird diese Phase durch den „Magic Garden“, der Platz für 70 Gäste bieten soll. In den folgenden Phasen, die in den Jahren darauf geplant sind, sollen weitere Bereiche wie die „Magic Bar“, der „Magic Salon“ und das „Magic Studio“ eröffnet werden, um das Angebot der Magic World Vienna zu erweitern und den Besucher:innen ein vielfältiges magisches Erlebnis zu bieten.

Ein Ort für Magie und Innovation

Die Magic World Vienna soll aber nicht nur ein Ort der Unterhaltung sein, sondern auch „ein Zentrum für Innovation in der Zauberkunst“. Die Nutzung modernster Technologien wie Virtual Reality ermögliche es, die Magie auf „neue und aufregende Weise“ zu präsentieren. Durch die Integration von Virtual-Reality-Angeboten können Zuschauer:innen aus der ganzen Welt die Magie der Shows hautnah erleben, ohne physisch anwesend zu sein.

Ein weiterer Schwerpunkt der Magic World Vienna liegt auf der Förderung aufstrebender Talente in der Zauberkunst. Neben den etablierten Künstler:innen will sie Workshops und Lehrgänge für angehende Magier anbieten, um ihnen die Geheimnisse und Techniken der Zauberkunst näherzubringen. Dadurch will die Magic World Vienna nicht nur zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Zauberkunst beitragen, sondern auch zur Schaffung einer lebendigen und vielfältigen Zaubergemeinschaft in Wien und darüber hinaus.

Die Gründer:in von Magic World Vienna treten am 19. März bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.