Meet5: Socializing-App für Menschen ab 40 sichert sich 8 Millionen Euro

Meet5, eine deutsche Socializing-App für Menschen ab 40, hat in einer Series A-Finanzierungsrunde 8 Millionen Euro vom europäischen Wagniskapitalgeber Peak erhalten. Mit dem Kapital verdoppelt das 2017 gegründete Jungunternehmen sein Team auf 80 Mitarbeitende. Darüber hinaus expandiert Meet5 in die Benelux-Länder, nach Frankreich und in die USA. Außerdem will das Startup seinen Mitgliedern vielfältigere, personalisierte Inhalte sowie intelligentere Empfehlungen bieten.

Meet5 will echte Begegnungen schaffen

Die Vision von Meet5 ist es, reale Begegnungen zu schaffen und so die Einsamkeit, unter der viele Menschen in der digitalen Ära leiden, zu bekämpfen. Dafür organisiert die Jungfirma unterschiedliche Events. Mehr als 80 Prozent der Teilnehmenden berichten laut Meet5, dass sich ihr soziales Leben dadurch verbessert hat. Darüber hinaus seien 90 Prozent der Mitglieder mindestens einmal pro Woche in der App aktiv.

„Unsere Community sucht echte Begegnungen, die im Gedächtnis bleiben. Wir verbinden Menschen, die Lust haben, Neues auszuprobieren, Freundschaften zu schließen und ihr Leben aktiv zu gestalten“, sagt Lukas Reinhardt, Gründer und Geschäftsführer von Meet5. „Mit der Series A-Finanzierung bauen wir unsere internationalen Märkte aus und verbessern das Nutzererlebnis durch gezieltere Personalisierung, damit Gleichgesinnte noch leichter zueinanderfinden.“

Plattform hat schon 2,5 Millionen Mitglieder

Meet5 erschließt nach eigenen Angaben einen der größten und am wenigsten bedienten Märkte im Bereich der sozialen Netzwerke. Menschen über 40 seien besonders aktiv in der Community, loyal und bereit, in sinnstiftende Beziehungen zu investieren. Die Plattform der Jungfirma richtet sich an alle, die ihren sozialen Kreis erweitern und dauerhafte Freundschaften schließen möchten. Sie verzeichnet bereits 2,5 Millionen Mitglieder in ganz Europa, über 40.000 Aktivitäten und rund 300.000 Teilnehmende pro Monat.

Die Mitglieder treffen sich zu Wanderungen, Abendessen, kulturellen Veranstaltungen sowie zu Reisen. Premium-Mitgliedschaften erleichtern es, die richtigen Aktivitäten zu finden und in Kontakt zu bleiben.

„Lukas, Kai und das Meet5-Team haben eindrucksvoll gezeigt, wie man eine aktive, loyale Community aufbaut. Wir haben uns verschiedene Unternehmen angesehen, die soziale Plattformen für IRL-Aktivitäten aufbauen, und der einzigartige Fokus von Meet5 auf über 40-Jährige hat uns – und auch deren Mitglieder – überzeugt! Meet5 hat ein enormes internationales Wachstumspotenzial und fördert echte menschliche Beziehungen in einer zunehmend digitalen Welt“, sagt David Zwagemaker, Partner bei Peak.