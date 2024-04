Mehrfachteilnahme: Jetzt kann man bei bis zu 5 Energiegemeinschaften mitmachen

Die vergangenen zwölf Monate stehen bei den Energiegemeinschaften im Zeichen der Neuerungen. Nachdem im Oktober 2023 die Bürgergemeinschaften (BEGs) starteten, beginnt heute, am 8. April 2024, die Möglichkeit der so genannten Mehrfachteilnahme. Konkret geht es dabei darum, dass Stromkund:innen, aber auch Erzeuger von erneuerbarer Energie, an bis zu fünf Energiegemeinschaften teilnehmen können. Das bedeutet etwa, dass man seinen Strom nicht nur von einer EEG beziehen kann, sondern flexibel von bis zu 5 verschiedenen EEGs und BEGs.

„Die Energiegemeinschaften sind ein echter Teilhabe-Turbo für alle Menschen, die nicht selbst in eine erneuerbare Erzeugungsanlage investieren können. Die neuen Möglichkeiten der Gemeinschaften machen die Energiezukunft für jeden Netz-Kunden erlebbar“, heißt es etwa seitens Manfred Hofer, Geschäftsführer Netz Oberösterreich GmbH. Dem Unternehmen zufolge war es bisher möglich, dass eine Energiegemeinschaft ihren Strom aus einer oder mehrerer Energiequellen bezieht und intern nach zwei unterschiedlichen Modellen verteilt. Ab sofort aber kann man das selbst entscheiden, jede:r kann in bis zu fünf unterschiedlichen Gemeinschaften Mitglied sein.

Auch mehr Möglichkeiten für Stromerzeuger

Dabei kann jeder Teilnehmende individuell festlegen, wie viele Prozent seines Strombedarfs aus welcher Energiegemeinschaft gedeckt werden sollen, und kann diese Aufteilung sogar täglich aktualisieren. „Operativ muss diese Anpassung die jeweilige Energiegemeinschaft vornehmen, die dann diese Aufteilung über die elektronischen Meldesysteme an die Netzbetreiber sendet. Entsprechend der Meldungen werden die Zuteilungen dann am Folgetag rechnerisch ermittelt. Diese Neuerung eröffnet vielfältige Chancen für eine dezentralisierte, nachhaltige und gemeinschaftliche Energieerzeugung und -nutzung“, heißt es seitens Netz Oberösterreich GmbH.

Möglich ist dann etwa, dass ein Haushalt mit 15 kWh Stromverbrauch sich etwa 30 Prozent von der lokalen EEG, weitere 20 Prozent von der regionalen EEG, und den Rest von einer landesweiten BEG, um dann eben 100 Prozent an günstigem Ökostrom zu Hause zu haben. Für Erzeuger ist die Mehrfachteilnahme auch interessant, weil sie den selbst erzeugten Strom in bis zu 5 verschiedenen Energiegemeinschaften (sowohl EEG als auch BEG) verkaufen zu können.