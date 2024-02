MyFlexBox: „Wir planen dieses Jahr 500 neue Standorte“

Ihre smarten Schließfächer sind heute in Wien weit verbreitet, sie haben im letzten Jahr eine Finanzierung in Höhe von 75 Millionen Euro erhalten und sie haben unser großes Jahres-Voting in der Kategorie Logistics gewonnen: ⁠MyFlexbox⁠, das von der Salzburg AG gegründete Corporate Startup.

Zu Gast im Podcast sind die drei MyFlexBox-Founder Lukas Wieser, Jonathan Grothaus und Peter Klima, um über ihr Erfolgsjahr 2023 und über den Ausblick auf 2024 zu reden. Weitere Themen:

Die heutige Verbreitung der smarten Schließfächer

Die Expansionspläne von MyFlexBox in Deutschland

Der Sieg beim Trending Topics-Jahres-Voting

Die Finanzierung von 2023 und was mit ihr gemacht wurde

Die Struktur des Corporate Startups

Der Trend zu smarten Schließfächern



