mytalents.ai: Weiterbildungsplattform für KI-Kompetenzen erhält sechsstelliges Investment

Das österreichische EdTech-Startup mytalents.ai hat eine innovative Weiterbildungsplattform für KI-Kompetenzen gestartet. Ziel ist es, den Umgang mit KI-Tools wie ChatGPT durch maßgeschneiderte Kurse zu fördern und sich als führendes EdTech für KI-Kompetenzen in Europa zu etablieren. Bereits kurz nach der Gründung konnte mytalents.ai eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde im mittleren sechsstelligen Bereich abschließen.

Markstart in Deutschland und Österreich

„In unseren früheren Startup-Rollen haben wir beide hautnah miterlebt, wie der Einsatz von KI-Tools Mitarbeiter:innen produktiver macht und dabei helfen kann, Teams schlank zu halten. Wir haben auch erlebt, wie schwierig es für Unternehmen sein kann, qualifizierte Mitarbeiter:innen zu finden. Deshalb haben wir es uns zur Mission gemacht, anderen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Mitarbeiter:innen mit den Fähigkeiten auszustatten, die sie benötigen, um produktiver zu sein und den Herausforderungen des demografischen Wandels zu begegnen“, so Florian Hasibar, Co-Founder und CEO des Startups.

Die Plattform von mytalents.ai bietet Online-Kurse für verschiedene Berufsgruppen und Fachbereiche an und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Mitarbeiter:innen in der Anwendung von KI-Tools zu schulen. Dabei richtet sich die Jungfirma an Unternehmen in allen Größen. Der Marktstart erfolgt zunächst in Österreich und Deutschland, da dort laut der Jungfirma eine große Nachfrage besteht.

mytalents.ai will KI-Tools demokratisieren

mytalents.ai hat die Vision, KI-Tools und -Wissen zu demokratisieren, und möchte sich als führende Weiterbildungsplattform für KI-Schulungen in Europa etablieren. Dabei soll die Pre-Seed-Runde als Startrampe dienen. Zu den Investoren gehören unter anderem Florian Haas (EY), Ben Ruschin (Big Cheese Ventures, WeAreDevelopers, Founders of Europe) Kambis Kohansal (WKÖ, Founders of Europe), Michael Kamleitner (Swat.io, Walls.io), Silke Greiner (A&S Beteiligungsgesellschaft mbH), Paul Resch (Valutico) sowie die Gründerinnen des deutschen EdTech-Startups Fobizz, Diana Knodel und Theresa Grotendorst.

Mit dem aufgenommenen Kapital plant das Unternehmen, das Team zu erweitern und die Expansion im DACH-Raum voranzutreiben. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihre Mitarbeiter:innen kostengünstig und effizient in der Nutzung von KI-Tools zu schulen. Durch die Ausbildung sollen Angestellte die richtigen KI-Werkzeuge anwenden und bis zu 40 Prozent produktiver arbeiten können. mytalents.ai hat bereits in der Pilotphase Kunden in Österreich und Deutschland gewonnen.

„Erfolgsgeschichte hat gerade erst begonnen“

”Künstliche Intelligenz wird Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig verändern. Dabei wird jede Funktion andere Werkzeuge benötigen. Genau diesen maßgeschneiderten Ansatz verfolgt mytalents.ai mit den zielgerichteten Trainingsmodulen. Mich hat mytalents.ai vom ersten Moment als User und als Investor überzeugt und ich bin stolz, diese Erfolgsgeschichte, die gerade erst begonnen hat, zu begleiten”, so Investor Florian Haas.