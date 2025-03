Wiener FoodTech Neoh kooperiert mit legendärer Donut-Kette

Das österreichische Food-Tech-Unternehmen Neoh und die Donut-Kette Dunkin‘ haben eine produktbezogene Zusammenarbeit gestartet. Der gemeinsam entwickelte „Neoh Chocolate Cream“ Donut wurde in allen österreichischen Dunkin‘-Filialen eingeführt. Die Besonderheit des Produkts liegt in der Verwendung eines Zuckerersatzstoffes anstelle von konventionellem Zucker. Dunkin‘ ist in Österreich mit 26 Standorten vertreten.

Das Produkt basiert auf der von Neoh entwickelten „Zero+“ Technologie. Laut Unternehmensangaben wurde diese Zuckerersatz-Formel nach mehrjähriger Forschungsarbeit entwickelt. Eine klinische Studie der Medizinischen Universität habe gezeigt, dass das Ersatzprodukt deutlich geringere Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel hat als herkömmlicher Zucker. Die technologische Herausforderung bestand darin, ein Substitut zu entwickeln, das geschmacklich und funktionell mit Zucker vergleichbar ist.

Ohne tierische Inhaltsstoffe und Palmöl

Der vegane Donut kombiniert mehrere Komponenten: eine Schokoladenglasur, eine Haselnuss-Schokoladencreme und einen Teigkörper – alle ohne zugesetzten Zucker. Neben der Zuckerfreiheit werben die Hersteller mit einem höheren Ballaststoffgehalt im Vergleich zu konventionellen Donuts. Das Produkt verzichtet zudem auf tierische Inhaltsstoffe und Palmöl.

Der Eintritt von NEOH in den Süßwarenmarkt über die Kooperation mit Dunkin‘ folgt einem erkennbaren Trend in der Lebensmittelindustrie. Immer mehr Unternehmen reagieren auf die steigende Nachfrage nach Produkten mit reduziertem Zuckergehalt oder alternativen Süßungsmitteln. Dunkin‘ bietet nach eigenen Angaben bereits über 50 Prozent vegane Produkte in seinem Sortiment an, was die strategische Ausrichtung auf alternative Ernährungsformen unterstreicht.

Zukünftige Entwicklungen

Die Alpha Republic GmbH wurde 2016 gegründet und konzentriert sich mit ihrer Marke Neoh auf die Entwicklung von Lebensmitteln ohne zugesetzten Zucker. Das Unternehmen hat bisher ein Portfolio aus verschiedenen Produktkategorien aufgebaut, darunter Riegel, Waffeln und Schokoladen. Dunkin‘ ist eine ursprünglich aus den USA stammende Kette, die in Österreich aktuell 26 Filialen betreibt und sich auf Kaffee und Backwaren spezialisiert hat.

Die Unternehmen haben bereits weitere gemeinsame Produkte angekündigt. Als nächstes soll ein „Neoh Frappé“ auf den Markt kommen. Die Kooperation deutet auf eine längerfristige strategische Partnerschaft hin, bei der technologische Innovation im Lebensmittelbereich mit bestehenden Vertriebsstrukturen kombiniert wird. Der Erfolg dieser Produkte könnte weiteren Aufschluss über die Marktakzeptanz von zuckerfreien Alternativen im traditionellen Süßwarenbereich geben.