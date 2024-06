Speedinvest und MedTech: „Wir können das nächste Theranos vermeiden“

Startups im HealthTech-Bereich sind schon lange verlässlich attraktiv für Investoren. Das kann ⁠Speedinvest⁠ bezeugen, Österreichs größter VC-Fonds. Dieser investiert immer wieder in HealthTechs, erst kürzlich hat er eine 3-Mio.-Euro Runde des Schweizer BioTechs Rivia angeführt. Wir sprechen im Podcast mit Hendrik Steenfadt, Analyst in Speedinvest’s HealthTech-Team, über Investments in die Zukunft der Medizin. Weitere Themen:

In welche HealthTechs Speedinvest investiert

Welche Kriterien für den VC-Fonds wichtig sind

Wie man Investitionen in das „nächste Theranos“ vermeidet

Das Investment in Rivia

Wie sich der AI-Hype auf die Medizin auswirkt

Was für Speedinvest und MedTech-Investments in diesem Jahr noch kommt

