NovaSearch: „Bootstrappen ist der neue Weg“

Sie haben noch nicht mal eine Webseite, aber in den ersten Wochen bereits Rahmenverträge mit den ersten Kund:innen geschlossen: Mit NovaSearch haben sich die drei Gründer:innen Melina Skorwider (CEO), Thomas Kohler (schon bekannt von pplwise und Remove.tech) und Alexander Kohler (ebenfalls bei pplswise) das große Ziel gesetzt, ein „Rocket Internet für Recruiting-Firmen“ aufzubauen – also einen Inkubator bzw. eine Beteiligungsfirma, die neue Startups am laufenden Bahn auf den Weg bringt. NovaSearch soll nach der Recruiting-as-a-Service-Company pplwise von Thomas Kohler der nächste Baustein dafür sein, und wurde vor wenigen Tagen gegründet.

Dem Startup Interviewer erklärt Mitgründer Alexander Kohler, wie NovaSearch funktioniert.

Was genau macht NovaSearch?

Wir helfen Tech-Leadern dabei, kritische Vakanzen, primär im Java- und DevOps-Bereich, in innerhalb von 2 Wochen zu besetzen.

Wie ist euer Team aufgestellt?

Unsere CEO Melina war mit 22 Jahren bei einer führenden deutschen Tech-Personalvermittlung eine der Top Performer. Thomas und ich haben sie auf einem Dinner getroffen, und als sie erzählt hat, was sie in ihrem Alter macht, habe ich ihr von meiner Vision erzählt, ein Rocket Internet für Recruiting-Firmen zu bauen und sie gefragt warum sie das eigentlich nicht selbstständig macht. Melina hatte sich das überlegt, wollte aber die richtigen Partner haben. Dann haben wir uns gemeinsam hingesetzt und überlegt, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte – und relativ schnell gemerkt ,wer von uns welche Rolle in der Company eingenehmen könnte.

Was unterscheidet euer Startup von der Konkurrenz? Was macht es einzigartig, was ist der USP?

Wir sind spezialisiert auf Tech und Java und hiren in der Regel in unter 2 Wochen.

Welche Technologien setzt ihr ein bzw. welche hat ihr selbst entwickelt?

Es ist ein Service-Business, aber wir arbeiten in sehr klaren Systemen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, den richtigen Kandidaten für die richtige Company zu finden.

Wer ist eure Kundenzielgruppe,und wie erreicht ihr sie?

Tech-Leader von Mittelstandsfirmen, die wir primär über Cold Calling und LinkedIn erreichen.

Wie sieht es mit der Finanzierung aus? Gibt es schon Investor:innen?

Wir sind komplett bootstrapped und selbst finanziert.

Kannst du uns das Geschäftsmodell erklären? Wie generiert euer Startup Einnahmen?

Wir gehen auf Firmen zu, die einen Hiring Need für komplexe Java und DevOps-Stellen haben und schließen eine Partnerschaft ab. Wir arbeiten rein Erfolgsbasiert und minimieren so das Risiko der Firma.

Was sind die nächsten Schritte für Ihr Startup? Hat ihr konkrete Ziele für die Zukunft?

Meine Vision ist es ein Rocket Internet für Recruiting Firmen zu bauen, und mit NovaSearch und pplwise sind wir schon auf einem guten Weg, den Grundstein dazu zu legen.

Welche Tipps habt ihr für andere Gründer:innen?

Ich denke, dass zwei Dinge sehr relevant geworden sind: 1. Bootstrappen ist der neue Weg. 2. Das Zeitalter der gleichgestellten Gründungsteams ist erstmal vorbei, und der neue Weg ist es, einen Solo Founder mit Advisory zu haben. Also eine Art betreutes Gründen, sowie es Rocket Internet auch gemacht hat.

Diese Story ist mit dem Startup Interviewer, einem AI-Tool von Trending Topics entstanden. Willst du ebenfalls zu deinem Startup von unserer AI interviewt werden, dann klicke hier.