Recycling-Startup: Aufbruch ins öKlo-Land – mit Gründer Niko Bogianzidis

Sie sind für ihre Kompost-Toiletten, die man immer öfter in Parks, auf Baustellen oder auf Festivals benutzen kann, berühmt geworden: öKlo. Nun plant Gründer Niko Bogianzidis den nächsten Coup: Vor den Toren Wiens will er ein öKlo-Land auf 10.000 Quadratmetern hinbauen. Was soll man sich da drunter vorstellen? Das wollen wir heute im Podcast erfahren und begrüßen dazu öKlo-Gründer Gründer Niko Bogianzidis. Die Themen:

Wie Kino auf die Kompost-Toilette kam

Das öKlo-Land als ultimativer Recycling-Park

öKlo auf Investitionssuche

Urin als „flüssiges Gold“

Dünger, Recycling & die Kompostverordnung

Warum man mit menschlichen Exkremente nicht einfach düngen darf



Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠feedback@trendingtopics.at⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.