One Two Beer: Bierzapfmaschine verspricht Effizienzsteigerung in der Gastronomie

Und zum vierten Mal in der diesjährigen 2M2M-Staffel stellt sich ein Startup vor, das Alkohol verkaufen will: Das Wiener Startup One Two Beer hat eine Lösung entwickelt, um die Wartezeit bei der Bierbestellung auf Veranstaltungen deutlich zu verkürzen. Ihre Bierzapfmaschine verspricht nicht nur eine Reduzierung der Wartezeit, sondern auch eine Effizienzsteigerung im Umgang mit Personal und Bier.

Modularität für individuelle Anforderungen

Die Bierzapfmaschine von One Two Beer ist modular aufgebaut und bietet verschiedene Funktionen an, die den individuellen Bedürfnissen der Kund:innen entsprechen. Dabei können Extras wie ein automatisches Bezahlsystem oder verschiedene Becheroptionen ausgewählt und integriert werden.

Die Anlagen sind nicht nur vollautomatisch, sondern können aufgrund ihrer kompakten Größe auch mobil verwendet werden, sei es im Stadion, in Konzerthallen oder auf dem Festival-Gelände. Die Nutzung der automatischen Schankanlage führt so zu erheblichen Zeitersparnissen.

Im Vergleich zu herkömmlichen Zapfanlagen benötigt die Bierzapfmaschine von One Two Beer laut Hersteller nur etwa ein Drittel der Zeit, um ein Bier zu zapfen. Dies würde nicht nur eine erhebliche Zeitersparnis für die Kund:innen, sondern auch eine Verringerung des benötigten Personals in der Gastronomie bedeuten. CEO Balazs erklärt, dass durch die Maschine vier Mal mehr Bier gezapft werden könne, was den Brauereien und Catering-Firmen ein Umsatzplus von 50 Prozent bringen würde.

Zusammenarbeit mit Brauereien

Das Unternehmen strebt Kooperationen mit Brauereien und Catering-Firmen an, um seine Bierzapfmaschine in verschiedenen Veranstaltungssettings einzusetzen. Durch erfolgreiche Testläufe und Pilotprojekte mit Partnern wie der Ottakringer Brauerei hat One Two Beer bereits eine Basis geschaffen.

2M2M-Investor Christian Jäger fragt nach: „Ich bin fasziniert, aber ist das jetzt gleich zum Anschauen das Bier, oder?“ Kollegin Katharina Schneider meint darauf: „Bitte gebt’s dem Christian ganz schnell ein Bier!“ Und während Jäger genüsslich verkostet, geht Heinrich Prokop dem Businessmodell auf den Grund: „Das ist nicht euer Businessmodell. Also Maschinen verkaufen wir nicht, hoffentlich.“ Er scheint besonders interessiert.

Die Gründer von One Two Beer treten am 26. März bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.