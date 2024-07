OpenAI definiert 5 Level für künstliche Intelligenz

Ein neues Level-System für KI soll Überblick über den Status quo und die Fortschritte großer Sprachmodelle auf dem Weg zur allgemeinen künstlichen Intelligenz schaffen. Das neue System von OpenAI reicht von Level 1 bis 5. KI-Chatbots von heute wie ChatGPT befinden sich noch auf Level 1.

KI im Dienst der Menschheit

OpenAI arbeitet, wie viele seiner Konkurrenten im KI-Sektor, mit Hochdruck daran, “Artificial General Intelligence” (AGI) zu erreichen, die auf der definierten Skala dem Level 5 entspricht. Definiert wird die Technologie als „ein hochgradig autonomes System, das den Menschen in den meisten wirtschaftlich wertvollen Aufgaben übertrifft“. Dabei hat sich das Forschungsunternehmen verpflichtet zu unterstützen, sollte ein anderer Player AGI näherkommen, bevor dies OpenAI selbst gelingt. Immerhin wurde das Unternehmen gegründet, um sicherzustellen, dass künstliche Intelligenz zum Wohle der gesamten Menschheit entwickelt wird.

Das KI-Level Game

Die 5 Levels der neuen Bewertungsskala, die sich noch in der Entwicklung befinden sollen, sind vage definiert. Nichtsdestotrotz können sie als Maßstab im heiß umkämpften Markt dienen und künstliche Intelligenz für alle klarer definieren:

Level 1: Chatbots, KI kommuniziert über Sprache mit Menschen

Level 2: Denkende KI, die menschenähnlich Aufgaben und Probleme auf dem Niveau einer Person mit Doktortitel lösen kann

Level 3: KI-Agenten und Systeme, die selbstständig über längere Zeiträume Aktionen ausführen können

Level 4: KI-Innovatoren, die eigenständig Innovationen kreieren können

Level 5: KI, die die Arbeit einer Organisation auf einem höheren Niveau übernehmen kann

Laut eigenen Angaben befindet sich OpenAI knapp vor der Erreichung des zweiten Levels. Die Skala wurde vor allem entwickelt , um die Leistungen des eigenen KI-Tools, ChatGPT zu messen, wie Bloomberg berichtete.

AGI am Horizont

Expert:innen sind sich einig: AGI liegt noch in weiter Ferne, denn sie erfordert nicht nur immense Rechenleistungen, sondern auch Milliarden Dollar an finanziellen Mitteln. Wie lange es genau dauern wird, bis das erste Unternehmen AGI vorstellt, ist unklar. Laut OpenAI-CEO Sam Altman könnte es in „fünf Jahren“ so weit sein. Spannend bleibt im Entwicklungsprozess auch die Frage nach den Sicherheitsaspekten. So hat sich der ehemalige OpenAI-Forscher Jan Leike besorgt darüber öffentlich geäußert: “Sicherheitskultur und -prozesse im Unternehmen müssten hinter glänzenden Produkten zurückstehen.” OpenAI hat der Behauptung widersprochen. Dennoch bleibt die Frage offen, ob KI-Richtlinien und ethische Regeln überhaupt noch von Bedeutung sind, sollte AGI tatsächlich Realität werden.