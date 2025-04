OpenAI will KI-Modell GPT-4.5 aus seiner API auslaufen lassen

OpenAI sagte am Montag, dass es die Verfügbarkeit von GPT-4.5, seinem bisher größten KI-Modell, über seine API bald einstellen wird, berichtet TechCrunch. Der AI-Vorreiter hat das Modell GPT-4.5 erst Ende Februar veröffentlicht. Entwickler:innen werden bis zum 14. Juli über die API von OpenAI Zugang zu GPT-4.5 haben. Danach müssen sie auf ein anderes Modell aus dem Katalog von OpenAI umsteigen, so das Unternehmen. Die US-Firma positioniert GPT-4.1, das am Montag auf den Markt kam, als den bevorzugten Ersatz.

OpenAI sieht GPT-4.1 als bessere Lösung

„[GPT-4.1] bietet in wichtigen Bereichen eine ähnliche oder bessere Leistung als GPT-4.5 zu einem viel niedrigeren Preis“, zitiert TechCrunch OpenAI. „Wir werden GPT-4.5 veralten lassen, um der Entwicklung zukünftiger Modelle Vorrang zu geben.“

Konkret bedeutet das aber nicht, dass GPT-4.5 ChatGPT verlassen wird, wo es in einer Forschungsvorschau für zahlende Kund:innen verfügbar ist. OpenAI nimmt es nur schrittweise aus der API heraus. GPT-4.5, mit dem Codenamen Orion, hatte beim Training mehr Rechenleistung und Daten zur Verfügung als alle vorherigen Versionen. Es verbessert seinen Vorgänger, GPT-4o, in Bereichen wie Schreibfähigkeit und Überzeugungskraft. Aber trotz seines Umfangs bleibt GPT-4.5 bei einer Reihe von Branchen-Benchmarks hinter dem „Frontier Level“ zurück.

Hohe Kosten für GPT-4.5

OpenAI räumt ein, dass der Betrieb von GPT-4.5 sehr teuer ist – so teuer, dass das Unternehmen im Februar warnte, es prüfe, ob es GPT-4.5 langfristig über seine API anbieten wolle. Die Preisgestaltung des Modells spiegelt dies wider: GPT-4.5 kostet 75 Dollar für jede Million Input-Token (etwa 750.000 Wörter) und 150 Dollar pro Million Output-Token, was es zu einem der teuersten Angebote von OpenAI macht.